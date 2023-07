Suzano e Mogi preparam Parada LGBTQIAP+ para o fim de julho

As cidades de Suzano e Mogi das Cruzes terão, no fim de julho, mais uma edição da Parada LGBTQIAP+. Em Suzano será a 2ª edição do evento, que acontece no dia 23. Enquanto isso, Mogi fará a sua 5ª edição da Parada no dia 30. Em Suzano, a concentração da Parada será na rua Abdo Rachid, a partir das 12 horas. “Às 16 horas iniciaremos uma caminhada pelas ruas do centro de Suzano com diversos shows, apresentações artísticas e finalizaremos em frente à faculdade Piaget”, conta Kaique Calisto, integrante da Comissão da Parada.

O tema da Parada ainda não foi divulgado pelos organizadores, mas Kaique contou que será: “é tempo de levante dos corpos trans e travestis: eles combinaram de nos matar e a gente combinamos de florescer”, com inspiração em Conceição Evaristo. “As pessoas trans e travestis são as que mais sofrem com as desigualdades, pensando na nossa população, porque tem a ausência de acesso à cultura, a educação, a saúde, com milhares de impeditivos a qualquer uma das esferas humanas e sociais”, explica.

Kaique afirma que existem poucos avanços em políticas públicas para a população LGBTQIAP+. Segundo ele, porém, “a Parada é um grande ato político e artístico que reflete nas pequenas conquistas e avanços que tivemos ao longo dos anos”. O integrante da Comissão da Parada ressalta que o Brasil ainda é o país que mais mata LGBTs. “Estamos ocupando esse ranking há um pouco mais de dez anos. A entrada de um novo governo que pensa em toda a população vai refletir muito nos próximos passos”, finaliza.

Mogi

Já em Mogi a 5ª edição Parada LGBTQIAP+ acontece no dia 30 de julho, com o tema “Existimos e Resistimos: por uma política para LGBTQIAP+ em Mogi”. O evento se inicia às 14 horas em frente ao Fórum de Justiça da cidade. Uma caminhada será feita às 16 horas com destino a avenida Cívica.