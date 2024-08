Suzano emite 1.857 credenciais de estacionamento para idosos e PCD

Suzano emitiu, em sete meses, 1.857 credenciais de estacionamento para idosos e 1.041 para o público com deficiência (PCD).

A média é de 413 documentos por mês, sendo 265 para o público da melhor idade e 148 para as pessoas com deficiência.

A informação é da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano.

O documento é obrigatório para uso das vagas de estacionamento que são indicadas por sinalização, tanto nas ruas quanto em comércios, shoppings, hospitais e outros estabelecimentos, sendo uma credencial válida em todo território nacional.

A solicitação deve ser feita por meio do e-mail smtmu@suzano.sp.gov.br ou diretamente na sede do órgão, que está localizado na rua José Correia Gonçalves, 152, no bairro Vila Costa, sendo necessário a apresentação dos seguintes documentos: cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Cadastro de Pessoa Física CPF, comprovante de residência e atestado médico para credencial para PCD.

Após a solicitação, o documento será entregue na residência do portador em até sete dias úteis, posteriormente à confirmação dos dados.