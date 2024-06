Suzano ganha 770 vagas com abertura de quatro novas creches

O primeiro semestre é especial para a educação infantil de Suzano, que celebra o aniversário de quatro importantes equipamentos inaugurados em 2022 e que ampliaram consideravelmente a oferta de vagas para os pequenos. Das quatro unidades, três são geridas pela Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae) e uma pelo Instituto Virtutis, que atuam em parceria com a administração municipal.

Juntas, elas acolhem 770 alunos de quatro meses a 3 anos e 11 meses nos períodos parcial e integral. Todas operam com a capacidade total, reforçando a importância do desenvolvimento de vivências voltadas ao meio ambiente, à identidade, autonomia, empatia e ao cuidado com o outro, possuindo projetos voltados em situação de vulnerabilidade.

Gerida pelo Instituto Virtutis, a creche comunitária São Francisco (avenida Paulo Sampaio, 363 – Jardim Varan) foi inaugurada em 10 de março de 2022. Atualmente atende 50 crianças no período integral (das 7h30 às 17 horas) e 120 crianças no período parcial (das 7h30 ao meio-dia e das 12h30 às 17 horas). A unidade é bem estruturada, contando com 13 funcionários e 12 repartições, sendo cinco salas de aulas, além de espaço ao ar livre.

No primeiro dia de abril, a creche comunitária Vila Urupês (rua Tokuzo Terazaki, 98 – Vila Urupês) completou dois anos de funcionamento. A unidade opera com cem crianças no período integral, das 7h30 às 17 horas, e leva o nome de “Sementinhas da Aamae”. A exemplo da unidade gerida pelo Instituto Virtutis, o espaço conta com cinco salas, refeitório, área administrativa e de recreação.

Por sua vez, a creche comunitária Casa Branca (rua Teresa Haguiara Cardoso, 905 – Jardim Casa Branca), também gerida pela Aamae, é a que possui o maior número de crianças: 285. Do total, 235 ficam na unidade no período integral (das 7h30 às 17 horas) e 50 no parcial (das 7h30 ao meio-dia e das 12h30 às 17 horas). A unidade, que completou dois anos de existência em de abril.

Já a creche comunitária Boa Vista conta com 185 crianças matriculadas no período integral (das 7h30 às 17 horas) e 30 no período parcial (das 7h30 ao meio-dia e das 12h30 às 17 horas). A unidade é gerida pela Aamae.