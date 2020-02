Suzano ganha Posto Digital do INSS em parceria com sindicatos

A unidade do Posto de Atendimento Digital do INSS em Suzano foi inaugurado ontem. O posto oferecerá uma série de serviços da Previdência Social aos cidadãos. É uma parceria entre o INSS e o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindinapi) e funciona na sede do Sindicato dos Químicos de Suzano (avenida Antônio Marques Figueira, 359). Várias lideranças sindicais da cidade e da região participaram do evento, ao lado de aposentados e pensionistas.

Os postos têm autorização para prestar uma série de serviços, entre eles aposentadoria por idade, rural ou urbana; aposentadoria por tempo de contribuição; pensão por morte previdenciária, rural ou urbana; salário maternidade, rural ou urbano, benefício assistencial à pessoa com deficiência, ao idoso e à pessoa com deficiência (como microcefalia) e revisão de benefícios, entre vários outros.

O presidente do Sindinapi, João Inocentini, falou sobre a importância do novo serviço: "Muitos funcionários do INSS se aposentaram nos últimos anos e não houve reposição, o que explica a demora atual para a concessão dos benefícios. O posto vai ajudar nesse sentido", afirmou.

O presidente dos Químicos, do Sindicato dos Químicos, Edison Alves, destacou as vantagens para os trabalhadores: "Será uma opção a mais para os cidadãos, além de auxiliar também a desafogar o INSS", frisou. Ele organizou o evento desta quarta-feira e comandou a solenidade, além de descerrar a placa do novo posto ao lado das lideranças presentes: "É uma conquista importante para os trabalhadores de Suzano, temos orgulho de receber o Posto Digital do INSS aqui no Sindicato dos Químicos", comentou Edison Alves.

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, Pedro Benites, lembrou que na década de 90 os dirigentes sindicais tinham uma parceria positiva com o INSS, auxiliando na concessão dos benefícios: "Em vários países da Europa é assim, os sindicatos atuam nesta área. Lembro com muito orgulho de ver os rostos dos trabalhadores que conseguiam se aposentar após décadas de trabalho. Quando a documentação estava correta, os benefícios saíam rapidamente", observou.

Também participaram do evento o presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, Sérgio Luiz Leite; o presidente do Sindicato das Refeições Coletivas de Suzano e região, Julio Cesar Ferreira; o coordenador em Suzano do Sindicato Nacional dos Aposentados, Alcides Paulo; o presidente do Sindicato da Alimentação de Guarulhos e Região, Paulo Almeida; a gerente do INSS de Suzano, Patrícia Borges, o representante do Posto Ministério do Trabalho, José Luiz Lázaro; e o vereador José Carlos de Souza Nascimento.