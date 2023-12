Suzano inaugura fonte interativa e estende horário de funcionamento do Max Feffer

Para garantir uma nova opção de entretenimento à população em meio ao calor do verão, a Prefeitura de Suzano inaugurou neste domingo (10/12) a fonte interativa Acqua Play no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), que passa a funcionar em horário estendido, das 6 horas às 19h30, até o dia 31 de janeiro de 2024 para que todos possam usufruir de toda a estrutura do parque e da nova atração. O prefeito Rodrigo Ashiuchi e a primeira-dama Larissa Ashiuchi apresentaram a novidade da cidade ao brincar em meio à estrutura com os frequentadores e convidados.

Com 48 jatos d’água, o equipamento proporciona, diariamente, um show de luzes com sete opções de cores e muita diversão para adultos e crianças em diferentes horários durante a programação estendida do parque. Os moradores que tiverem passeando no local poderão se refrescar no Acqua Play das 8h30 às 10h30, entre 11h30 e 13h30, das 14h30 até as 16h30, e entre 17h30 e 19h30. Neste espaço, especificamente, será proibido o uso de bicicleta, skate, patins e similares. Também não será permitida a presença de animais.

A estrutura está próxima ao Suzano Skate Park e foi instalada por meio de um investimento de R$ 1.208.982,65, com recursos da própria administração municipal. Os serviços foram executados pela empresa Acqua Chafarizes.

A primeira-dama compartilhou a alegria de poder proporcionar mais essa possibilidade de entretenimento para os suzanenses. “Além de todas as opções de lazer que o parque oferece para as famílias, com os equipamentos esportivos, iniciativas de adoção, artesanato, além das belezas do Viveiro Municipal (Tomoe Uemura), que fica ao lado, agora podemos desfrutar dessa fonte interativa, que vai beneficiar os visitantes que tiverem passeando e confraternizando com seus familiares e amigos”, comentou Larissa.

Já o prefeito destacou que a estrutura representa mais um passo no desenvolvimento da cidade. “Uma fonte de água como essa agrega valor ao parque porque proporciona uma atração a mais para este espaço, que passa a funcionar por mais de 13 horas por dia, uma referência no Alto Tietê. A estrutura garante mais saúde e qualidade de vida para aqueles que estão praticando esportes e querendo se divertir com seus filhos. O Acqua Play é mais um símbolo do desenvolvimento de nosso município, que vem se tornando um lugar melhor para todos”, ressaltou Ashiuchi.

Participaram da cerimônia de lançamento da fonte os vereadores Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG; e Márcio Alexandre de Souza, o Marcio Malt; além dos secretários Pedro Ishi (Saúde), Leandro Bassini (Educação); Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social); Samuel Oliveira (Manutenção e Serviços Urbanos); Paulo Pavione (Comunicação Pública); Afrânio Evaristo da Silva (Segurança Cidadã e Chefia de Gabinete); André Chiang (Meio Ambiente); Cintia Lira (Administração); além de Claudinei Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

Ainda compareceram na abertura a comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Tatiana Orita; o diretor da Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Santos; e a assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Carolina Umebayashi. Também estiveram presentes o diretor do Parque Max Feffer, Milton Paiva; o responsável pela empresa Acqua Chafarizes, Sérgio Salama; o presidente do Conselho Municipal de Desportos, José Serafim da Silva Júnior; o presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) da Prefeitura de Suzano, César Braga; e a coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Piaget (UniPiaget), Patrícia Braga.