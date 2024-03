Suzano indica ao DAEE trechos de rios para desassoreamento

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos apresentou a técnicos do Departamento de Água e Energia Elétrica (DAEE), na última terça-feira (05/03), os trechos dos rios de Suzano que poderão receber serviços relacionados à limpeza e desassoreamento nos próximos meses. O titular da pasta, Samuel Oliveira, apontou aos representantes da autarquia estadual, o engenheiro civil Ruy Sellmer e o encarregado Caio Puchetti, para onde deverão ser direcionadas as ações nos rios Jaguari e Guaió, reforçando ainda a necessidade de intervenções no rio Taiaçupeba.

A vistoria contou com as presenças do diretor e do coordenador da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler e Iraquitan Fernandes, que contribuíram com as explicações em torno das consequências dos transbordamentos em cada um desses corpos d’água, além do arquiteto da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos, Leonardo Olivera Neto. O DAEE informou que poderá realizar as demandas solicitadas num trecho de aproximadamente três quilômetros, somados os serviços nos rios citados. Por isso, foi discutida a possibilidade de garantir ações em aproximadamente um quilômetro de cada rio.

Nesse encontro, foram indicadas pela administração municipal quais seriam os trechos de interesse. No rio Jaguari, a proposta é garantir o desassoreamento ao longo da estrada Mário Covas, no bairro Miguel Badra, começando pela entrada da cidade e finalizando um quilômetro acima, no sentido de Itaquaquecetuba. No Guaió, os serviços indicados podem ser compreendidos entre o rio Tietê, na altura da Vila Maria de Maggi, e a avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66), embaixo do Trecho-Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). A parte a ser contemplada para limpeza do rio Taiaçupeba deverá ser definida posteriormente.

Os pedidos serão analisados pelo órgão, assim como a documentação já protocolada pela prefeitura junto à autarquia estadual. Assim que as atividades forem autorizadas, as intervenções deverão começar em até 45 dias. Todas as etapas serão implementadas segundo os critérios do programa “Rios Vivos”, que tem o objetivo de promover melhorias nas condições dos rios paulistas.

Tratativas

Oliveira esteve na terça-feira da última semana (27/02) com a superintendente do DAEE, Mara Ramos, em reunião destinada às cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), realizada na zona oeste da capital paulista. A prefeitura já havia coletado os dados referentes à cada localidade a fim de serem utilizados pelo corpo técnico da autarquia para as avaliações necessárias.

Conforme foi demonstrado, os resíduos acumulados no fundo do rio Jaguari evitaria o impacto das chuvas na região norte, e, no caso do Guaió, preservaria os bairros Jardim Quaresmeira, Jardim Monte Cristo e Jardim Suzanópolis, na região do centro expandido. No Taiaçupeba, por exemplo, ações de desassoreamento entre o trecho do rio Tietê até a represa de Taiaçupeba diminuiria a chance de transbordamento do Jardim Maitê e demais localidades do entorno. Esse cenário já havia sido apresentado pela prefeitura na primeira visita dos técnicos a Suzano, realizada em 13 de setembro do ano passado.

O secretário reforçou que a vinda de representantes do DAEE revela que o processo que poderá viabilizar a concretização dos serviços está avançando. “Pudemos vistoriar os locais para onde queremos direcionar as ações de limpeza e desassoreamento. Mostramos quais são os nossos anseios e eles nos informaram de que maneira poderão ser executados os serviços, assim que todos os trâmites necessários forem superados. Agradecemos a atenção dada pelo governo estadual e o apoio com as nossas causas. Esta demanda é muito relevante para nosso município e seguiremos mobilizados para garantir as intervenções solicitadas”, destacou Oliveira.