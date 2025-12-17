Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Saúde

Suzano inicia instalação de armadilhas contra o mosquito da dengue

Ação começa em áreas com maior incidência do Aedes aegypti e reforça estratégias de prevenção e controle da dengue no município

17 dezembro 2025 - 19h30Por da Reportagem Local
Suzano inicia instalação de armadilhas contra o mosquito da dengueSuzano inicia instalação de armadilhas contra o mosquito da dengue - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Saúde, iniciou a primeira fase da instalação de armadilhas contra o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, na última segunda-feira (15/12), nos bairros Vila Amorim e Vila Urupês, locais de maior incidência do inseto.

A iniciativa é fruto da capacitação para Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e profissionais da Divisão de Controle de Zoonoses, na Unidade de Saúde da Família (USF) Marsal Lopes Rosa, na Vila Urupês, realizada na terça-feira da última semana (09/12), com o objetivo de reforçar o combate à dengue por meio de uma nova estratégia de atuação.

O dispositivo funciona por meio de um balde preto com água, que atrai a fêmea do Aedes aegypti para o depósito dos ovos. Ao acessar o recipiente, o inseto entra em contato com uma gaze especial com um produto específico que o contamina e impede o desenvolvimento das larvas, contribuindo para a diminuição da população de mosquitos transmissores da doença.

A ação também favorece a propagação da substância ativa para outros focos do vetor. Após o contato com o produto, a fêmea se desloca para diferentes criadouros, como pneus, vasos e calhas, levando o agente para esses locais e ampliando o controle de insetos e larvas, inclusive em áreas onde as equipes não conseguem atuar diretamente.

Essa ferramenta é avaliada como valiosa para o controle de vetores, sendo usada em residências, condomínios, hospitais e resorts, como forma de reduzir significativamente a população de Aedes aegypti. É considerada uma solução ecológica, que não utiliza energia elétrica e não prejudica outros insetos.

A coordenadora da Divisão de Controle de Zoonoses, Priscila Arap, destacou que a iniciativa terá continuidade nas próximas semanas. “Essa é apenas a primeira etapa da instalação das armadilhas. A segunda fase já está prevista para atender o bairro Cidade Miguel Badra, ampliando o alcance dessa estratégia em regiões prioritárias. A prevenção é fundamental no combate à dengue, porque reduzir a proliferação do mosquito significa proteger vidas, evitar adoecimentos e diminuir a pressão sobre os serviços de saúde.”

Já o secretário de Saúde, Diego Ferreira, ressaltou que o município está preparado para enfrentar a doença em todas as frentes. “Suzano está pronto para atender os pacientes contaminados pela dengue, garantindo assistência adequada à população. Mas, acima de tudo, nossa gestão atua de forma preventiva, investindo em ações concretas para combater a proliferação do mosquito e proteger a população suzanense antes que a doença avance”, afirmou.

Deixe seu Comentário

