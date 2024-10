Suzano inicia limpeza do rio Una com a retirada de 190 toneladas de resíduos no 1º dia

Com o objetivo de reforçar as ações de prevenção aos transbordamentos de rios, tendo em vista a perspectiva de aumento da ocorrência de chuvas, a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos iniciou na última segunda-feira (14/10) a limpeza do rio Una. Somente no primeiro dia de atividades, foram retiradas 190 toneladas de resíduos, ao passo que as ações deverão contemplar a parte do corpo d'água que acompanha toda a extensão da avenida Governador Mario Covas Júnior, a Marginal do Una, até o fim deste mês de outubro.

A partir de novembro, o trabalho segue no sentido centro-bairro, alcançando as galerias sob o viaduto Leon Feffer até chegar ao rio Tietê, onde também estão ocorrendo serviços de desassoreamento desde o ano passado, que estão sendo conduzidos pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) do Governo do Estado. Ao todo, o trabalho de limpeza no rio Una deverá ser implementado numa extensão de cinco quilômetros.

As mesmas ações já estão ocorrendo nos rios Guaió e Jaguari desde o início de agosto. As escavadeiras que estão sendo utilizadas para este serviço contemplaram, entre outras localidades, o Jardim Monte Cristo, no curso do rio Guaió, e os bairros Jardim Fernandes e Jardim Carmem, no curso do rio Jaguari. A retirada dos resíduos evita que as cheias causem danos à região norte e ao centro expandido.

O balanço mensal da secretaria, referente a setembro, revela que o trabalho de prevenção garantiu a remoção de 953 toneladas de resíduos, incluindo os serviços realizados em pontos viciados (698), em valas e rios (220), e também nos bueiros (35). A pasta ainda promoveu, no período, a limpeza de 1.323 bueiros, garantindo a reforma em galerias numa extensão de 48 metros, além da troca de 29 unidades de guia chapéu, estruturas que ajudam a escoar a água da chuva.

O secretário Samuel Oliveira destacou o empenho da administração municipal para evitar comprometimento das vias públicas, casas e estabelecimentos comerciais com a chegada da temporada de chuvas. “Estamos mobilizados com a limpeza dos rios e dos bueiros para evitar acúmulo de água nos dias de precipitação elevada. Nossas equipes estão nas ruas executando as atividades que se fazem necessárias para garantir tranquilidade aos moradores”, ressaltou o chefe da pasta de Manutenção e Serviços Urbanos.