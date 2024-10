Suzano lança chamamento público para interessados em atuar no Mercado Municipal

A Prefeitura de Suzano está realizando um chamamento público para comerciantes interessados em atuar no futuro Mercado Municipal, que será aberto até o fim do ano, entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho, no Jardim Japão, ao lado do Largo da Feira. Os envelopes com as propostas deverão ser entregues até o dia 30 deste mês, às 16 horas, no térreo do Centro Unificado de Serviços (Centrus) da avenida Paulo Portela, 210, no Jardim Paulista. Todas as informações do processo, assim como o modelo da carta de credenciamento, podem ser acessadas por meio deste link. A utilização deste espaço público será conduzida via regime de permissão onerosa, que valerá para os 20 boxes que serão disponibilizados.

Para seleção das propostas que serão contempladas, foi organizada uma Comissão Especial de Credenciamento, formada por servidores públicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, que analisará e pontuará o plano de negócio, o projeto arquitetônico e a capacidade técnica das empresas participantes, sendo gratificadas também aquelas que tem sede no município. Caso a quantidade de permissionários ultrapasse as vagas disponibilizadas, será instituída uma lista de espera com os próximos classificados na seleção de interessados de cada box. Em caso de desistência de algum permissionário selecionado e ocupante da vaga, será aberta a oportunidade ao que estiver na colocação subsequente.

Conforme expresso no decreto nº 10.127, de 3 de outubro de 2024, as empresas interessadas devem se atentar as opções de comércio que são oferecidas para exploração de cada box, conforme a seguinte definição: box 1 - cervejaria, choperia e bar; box 2 - doceria, confeitaria e chocolataria; box 3 - sorveteria, açaí e gelados; box 4 - comida oriental; box 5 - cafeteria; box 6 - comida oriental, comida brasileira e comida internacional; box 7 - sorveteria, açaí e gelados; box 8 - pastelaria e salgados; box 9 - lanches e hamburgueria; box 10 - pastelaria e salgados; box 11 - temperos, empório e grãos; box 12 - temperos, empório e grãos; box 13 - hortifrutigranjeiros, quitanda e empório; box 14 - institucional; box 15 - mercearia; box 16 - produtos nordestinos, casa de ervas e produtos naturais; box 17 - laticínios e frios; box 18 - hortifrutigranjeiros, quitanda e empório; box 19 - doceria, confeitaria e chocolataria; box 20 - mercearia e empório; e o box 21 - floricultura e artesanato.

Marco

O processo administrativo e o projeto arquitetônico para instalação do centro de compras, em uma área de 771,85 metros quadrados, foram elaborados e concluídos no primeiro semestre de 2023. As obras foram iniciadas em dezembro do mesmo ano e ficaram sob responsabilidade da empresa JB Serviços Gerais Ltda. A conclusão das atividades demandou um investimento de R$ 457.818,52 por parte da prefeitura, com recursos próprios.

De acordo com o secretário André Loducca, este novo polo comercial planeja atrair visitantes de toda a região. “Moradores de Suzano e dos municípios vizinhos poderão conhecer o que é produzido e vendido na cidade. O Mercado Municipal será um equipamento simbólico, totalmente adaptado à realidade de hoje. A proposta é disponibilizar boxes com uma grande variedade de produtos, em especial da área gastronômica como grãos, especiarias e hortifrutigranjeiros. Queremos dar oportunidade aos comerciantes de diferentes ramos de atuação, que oferecerão aos consumidores atrações da culinária local, nacional e internacional”, disse o secretário.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a representatividade do Mercado Municipal para a cidade, enfatizando a funcionalidade deste equipamento. “O centro de compras ficará em um local estratégico, próximo à Delegacia de Polícia Central e a bairros como Jardim Nena, Parque Santa Rosa, Jardim Anzai, entre outros, podendo ser facilmente acessado por vias como as ruas Benjamin Constant, General Francisco Glicério, Sete de Setembro, Regina Cabalau Mendonça e Nove de Julho e pela avenida Armando Salles de Oliveira. Será um marco para a nossa cidade, que ganha um equipamento de referência neste tipo de comércio, se juntando à atividade já consolidada no Largo da Feira para trazer ainda mais benefícios para nossa população”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.