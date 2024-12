Suzano lança pedra fundamental do Centro de Apoio à Criança com Deficiência

A Prefeitura de Suzano lançou na manhã deste sábado (14/12) a pedra fundamental do Centro de Apoio à Criança com Deficiência no Parque Municipal Max Feffer, às margens da avenida Mogi das Cruzes, no bairro Jardim Imperador. Este é o endereço exato onde ocorrerá a instalação do equipamento, que será destinado ao atendimento de crianças de zero a 12 anos incompletos, com deficiência, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA). As obras deverão ser concluídas em até 18 meses, tendo início tão logo seja finalizado o projeto executivo.

A solenidade contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi; do vereador Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado, que intermediou o envio de uma das emendas parlamentares que vai possibilitar a construção do espaço; do vereador e prefeito eleito Pedro Ishi; além dos secretários municipais de Educação, Leandro Bassini, da Saúde, Diego Ferreira, e da Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira.

O equipamento contará, num primeiro momento, com cinco blocos, abrigando oito consultórios de atendimento individual, salas de integração sensorial, salas de atendimento multiprofissional, salas de estimulação e intervenção precoce, brinquedoteca e sala de treino para Atividades de Vida Prática (AVP), bem como o setor administrativo e de serviços, cozinha e refeitório, totalizando uma área construída de 1,43 mil metros quadrados (m²).

Depois da conclusão da obra referente à esta licitação, será implantada uma pavimentação por piso intertravado com 2,46 mil m², sendo 351,14 m² de passeio e 2,10 mil m² para circulação de veículos na área interna. Também será executado o fechamento total do perímetro, com 276 metros de mureta e gradil eletrofundido, bem como aplicação de grama no entorno.

O trabalho a ser desenvolvido neste centro trabalhará o apoio à criança com deficiência sob diferentes aspectos do desenvolvimento infantil, com ênfase na habilitação e reabilitação de funcionalidades visando à ampliação da capacidade de independência e autonomia da criança, de acordo com o projeto terapêutico individualizado. No contexto educacional, estão previstas atividades relacionadas à estimulação precoce; à intervenção no modelo “Denver”, para crianças com TEA, por meio das técnicas que visam à interação social; ao atendimento em braile para crianças com cegueira; às oficinas de aprendizagem e terapêuticas; e à cozinha experimental.

O anúncio sobre o novo equipamento ocorreu neste ano, em uma reunião realizada no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa, entre o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o vereador Denis, que intermediou uma emenda do então deputado federal e atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), Marco Bertaiolli, no valor de R$ 2 milhões, que será direcionado para a obra. O valor do repasse se somará a outra emenda do deputado federal Saulo Pedroso, de R$ 3 milhões, destinada à mesma finalidade. As obras ficarão sob a responsabilidade da empresa P.S. Engenharia Construção e Comércio Ltda.

Sairá do papel

Para o secretário de Saúde, o futuro espaço vem para colaborar com tudo que é oferecido pela Prefeitura de Suzano. “Quero agradecer a todos os envolvidos, ao vereador Denis que foi buscar essa emenda junto ao agora conselheiro do Tribunal de Contas, o então deputado federal Marco Bertaiolli, e com certeza esse centro vai contribuir muito em tudo o que já é oferecido em nossa cidade e vai auxiliar famílias inteiras que buscam um acolhimento cada vez mais humanizado e profissional”, apontou Ferreira.

Por sua vez, o secretário de Educação ressaltou que o projeto é um “sonho que irá sair do papel” e também colaborar com o aprendizado das crianças. “É um projeto feito por muitas mãos, entre várias secretarias, nós o elaboramos e agora ele é um sonho que sairá do papel para se tornar realidade. Tem muita gente envolvida e esse centro trará apoio a toda criança que possuir alguma deficiência, não é só o TEA, para que elas possam ter um avanço educacional e potencializar o atendimento delas”, reforçou Bassini.

Em sua fala, o vereador Denis destacou o apoio recebido por Ashiuchi. “Hoje é um dia muito importante para nossa cidade, vou para o meu quinto mandato, mas posso dizer que o Centro de Apoio à Criança com Deficiência é meu maior orgulho, mas isso só se tornou realidade porque temos um prefeito que enxerga a necessidade das pessoas, senão não teria ocorrido. Vi que existe esse projeto em outras cidades e consultei o prefeito, que aceitou de pronto esse centro, por isso esse dia é um marco em nossa história porque esse local vai ajudar muita gente”, enalteceu o parlamentar.

Pedro Ishi lembrou o fato das secretarias municipais de Educação e Saúde caminharem juntas para promover esse tipo de atendimento. “Quando eu ainda era secretário de Saúde a gente já entendia a importância que é ter um equipamento dessa magnitude para Suzano. O objetivo aqui é promover a união entre as duas pastas e realizar um atendimento especializado para essas crianças, que já recebem um acolhimento especial tanto na Saúde quanto na Educação, mas aqui teremos a parceria das duas pastas em prol da evolução desse público”, afirmou o vereador e prefeito eleito.

Por fim, o prefeito declarou durante a solenidade que lançou a pedra fundamental do Centro de Apoio à Criança com Deficiência “é mais um dever cumprido” de um compromisso assumido pela administração municipal. “Esse trabalho foi projetado e será realizado por muita gente, e isso mostra a essência do nosso governo, daquilo que defendemos nas ruas. E quando digo isso, não falo somente de mim, mas da Câmara, de todos os secretários, diretores, de todo o Poder Executivo, que sempre buscamos melhorar a vida de todos os suzanenses, por isso essa união de todos promove toda essa diferença no dia a dia das pessoas. Não tenho dúvidas que o futuro espaço vai impactar de forma positiva não só as crianças, mas também todas as famílias que necessitam de um serviço como esse. Esse é mais um dever cumprido pela nossa gestão, é um trabalho como eu imagino que tem que ser a gestão pública: são secretarias atuando em conjunto, cada um com suas atribuições, para tirar do papel um projeto maravilhoso como esse”, definiu. Ashiuchi.

Ainda participaram do lançamento da pedra fundamental os secretários municipais Alex Santos (Governo); Paulo Pavione (Comunicação Pública); Arnaldo Marin Junior, o Nardinho (Esportes e Lazer); Geraldo Garippo (Assistência e Desenvolvimento Social); e José Luiz Spitti (Cultura). Também estiveram presentes o vereador Artur Takayama, a gestora estratégica da Secretaria Municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães; o presidente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), Cesar Braga; a assessora da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae), Carol Umebayashi; e do sócio da PS Engenharia, Construção e Comércio Ltda., Pedro Yoshimoto.

Mais ações

O futuro Centro de Apoio à Criança com Deficiência chega para somar a uma gama já consolidada de locais e iniciativas que já existem em Suzano e auxiliam a vida das pessoas com deficiência. Entre elas a Carteiras de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea); o espaço de Atendimento Educacional Especializado (AEE), instalado no Jardim Monte Cristo; a Central de Interpretação de Libras (CIL), localizada no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais, no centro; academias ao ar livre adaptadas; semáforo sonoro para pessoas com deficiência visual no cruzamento das avenidas Mogi das Cruzes e Senador Roberto Simonsen, no Jardim Imperador; a Escola Municipal Damásio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente, que é um polo de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) para alunos com deficiência auditiva ou surdez; e os Teclados Inteligentes Multifuncionais (TiX), que contribuem para o aprendizado dos alunos com deficiências físicas e intelectuais e com paralisia cerebral, entre outras ações.