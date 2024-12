Suzano lidera no Alto Tietê em Programa Município Resiliente

A Prefeitura de Suzano recebeu nesta quarta-feira (04/12) o certificado do Programa Município Resiliente da Defesa Civil Estadual, alcançando 79 pontos, a maior pontuação entre as cidades do Alto Tietê; no âmbito do Estado de São Paulo, o município ocupa a 26ª posição. A conquista é resultado das boas práticas adotadas pelo município na prevenção de desastres, além da demonstração de capacidade de resistência e recuperação diante dos efeitos de uma situação de risco.

A cerimônia de premiação ocorreu nas dependências do Palácio dos Bandeirantes, no bairro do Morumbi, zona oeste de São Paulo. O certificado foi entregue pelo secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira, para o diretor da Defesa Civil de Suzano, Antônio Wenzler. Ainda estiveram presentes o vice-governador Felício Ramuth; o secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab; o coordenador operacional da Defesa Civil de Suzano, Iraquitan Brito Fernandes; e a coordenadora do Núcleo Comunitário de Proteção (Nupdec) de Suzano, Viviane Raquel Rodrigues de Figueiredo Matos.

A conquista foi obtida com base na pontuação alcançada a partir dos indicadores de gestão do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), do Programa Município VerdeAzul (PMVA) e da Iniciativa Construindo Cidades Resilientes (MCR2030) da Organização das Nações Unidas. Essa pontuação reflete um conjunto de ações realizadas no município voltadas para a redução de riscos. Os programas têm como objetivo incentivar os municípios paulistas a adotarem práticas efetivas para promover um desenvolvimento sustentável e mais seguro para suas populações. Por sua vez, o MCR2030 visa garantir que as cidades se tornem, até 2030, inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis, contribuindo diretamente para o cumprimento do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável e de outras iniciativas globais.

Suzano obteve a maior pontuação no programa IEG-M, alcançando 79 pontos e ficando em primeiro lugar no ranking no Alto Tietê. No âmbito do Estado de São Paulo, o município ocupa a 26ª posição. Além disso, a cidade avançou para a categoria B+ no projeto MCR2030.

Já nesta quinta-feira (05/12), o prefeito Rodrigo Ashiuchi, acompanhado pelo secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, recebeu em seu gabinete o certificado entregue pelos agentes da Defesa Civil de Suzano. Durante o encontro, foi possível discutir a importância dessas conquistas, que são resultado do esforço conjunto da administração municipal e da dedicação de todos os profissionais envolvidos na construção de uma cidade mais segura para a população.

De acordo com o diretor da Defesa Civil, a pontuação mostra que o trabalho da Defesa Civil está bem encaminhado. “Ter essa posição de destaque na região e em todo o Estado atesta que estamos prestando um bom serviço para nossa população. Sabemos que podemos aprimorar ainda mais e, por isso, vamos atrás desse objetivo que vai resultar em um melhor atendimento aos moradores”, destacou Wenzler.

Para o secretário, o resultado obtido reforça o compromisso contínuo da cidade com a proteção e o bem-estar da população. “Com essa conquista, reafirmamos que estamos no caminho certo para enfrentar qualquer desafio que possa surgir. Esse reconhecimento é fruto do trabalho intenso de reestruturação da Defesa Civil e da capacitação dos agentes, que estão sempre preparados para agir de maneira eficiente em situações de risco e emergência”, explicou Silva.

Por sua vez, Ashiuchi ressaltou que esse reconhecimento é um reflexo do empenho e do trabalho conjunto da administração municipal. “Temos nos dedicado à construção de uma cidade mais resiliente, preparada para enfrentar situações de risco. A parceria com diversos órgãos estaduais e federais, além do comprometimento de todos os setores da cidade, foi essencial para a conquista deste prêmio. Ao longo dos últimos anos, a cidade tem investido em infraestrutura, capacitação de profissionais e na implementação de políticas públicas voltadas à segurança e à sustentabilidade”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.