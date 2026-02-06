Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

'Suzano Mais Emprego' divulga 440 novas oportunidades de trabalho

É possível consultar as exigências de cada função oferecida e se candidatar às vagas colocadas à disposição diretamente no site da iniciativa

06 fevereiro 2026 - 17h30Por De Suzano
- (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano )

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, divulgou nesta semana 440 ofertas de trabalho em diferentes áreas. As funções com maior número de oportunidades são motorista entregador (83), ajudante geral (44), consultor de vendas (36) e operador de telemarketing (20).

As oportunidades são divulgadas por meio da plataforma “Suzano Mais Emprego”. É possível consultar as exigências de cada cargo e se candidatar no site www.suzanomaisemprego.com.br. Os interessados nas vagas de motorista entregador devem ter ensino médio completo, mas não precisam de experiência. O mesmo ocorre para as funções de ajudante geral, consultor de vendas e telemarketing.

O cadastro no site é gratuito e pode ser feito de acordo com a área de interesse. A plataforma é atualizada constantemente, recebendo mais vagas de acordo com as demandas publicadas pelas empresas cadastradas.

Para obter mais informações sobre o projeto, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008 ou comparecer ao Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizado na avenida Paulo Portela, 210, na região central.

A plataforma “Suzano Mais Emprego” cumpre papel essencial no processo de conectar os cidadãos e as empresas com vagas abertas. “Centralizar as ofertas de trabalho e garantir acesso facilitado reforça nosso compromisso com a inclusão social e o fortalecimento da economia”, frisou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.

