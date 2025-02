'Suzano Mais Emprego' divulga 512 oportunidades de trabalho

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atualizou a quantidade de vagas divulgadas para os interessados em uma nova colocação no mercado de trabalho e também para aqueles que estão buscando uma primeira oportunidade de iniciar a vida profissional.

De acordo com a pasta, por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”, para esta semana, há 512 oportunidades, sendo que quatro segmentos detêm 306 delas, o que representa 59% do total divulgado.

A área de vendas é a que apresenta mais vagas, sendo cem para assistente de vendas, 20 para vendedores, sete para consultores de vendas, uma para assistente de vendas e uma para promotor de vendas. Na sequência aparece ajudante geral, com 80 oportunidades.

Os interessados em trabalhar como operador de telemarketing têm 77 vagas disponíveis, ao passo que aqueles que são do setor de costura dispõem de 20.

Ainda há colocações para motorista, estoquista, faxineiro, mecânico, prensista, fresador, caixa de loja, eletricista, administrador, entre outras. Todas as oportunidades podem ser consultadas em painéis instalados na unidade do Centro Unificado de Serviços (Centrus) da região central, localizada na avenida Paulo Portela, 210. No entanto, as candidaturas só podem ser concretizadas por meio do site http://suzanomaisemprego.com.br, em que constam as exigências para todas as vagas, incluindo o nível de escolaridade e a experiência necessária.

O secretário Mauro Vaz destacou o papel da pasta para o fomento do emprego em Suzano. “Quando uma pessoa conquista um trabalho, independentemente do segmento e da profissão, é uma alegria para nós porque ela poderá prover ou auxiliar no sustento da sua família. Sem contar que, trabalhando, vai consumir e gastar no município e contribuir com nossa cadeia econômica, fazendo o dinheiro girar, ou seja, todos saem ganhando”, justificou o chefe da pasta.