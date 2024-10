'Suzano Mais Emprego' divulga 814 oportunidades de trabalho

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego atualizou nesta semana a lista de oportunidades divulgadas por meio do projeto “Suzano Mais Emprego”. Atualmente, a tabela registra 814 vagas para os moradores da cidade, sendo 170 para operador de telemarketing, 107 para auxiliar de produção, 81 para vendedor externo, 50 para corretor de imóveis e 40 para costureiro.

Os interessados podem se inscrever pelo site suzanomaisemprego.com.br em que constam as exigências para todas as vagas, incluindo o nível de escolaridade e a experiência necessária. Para o suporte presencial basta comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, no centro, ou na avenida Francisco Marengo, 2.301, no interior do Supermercado Nagumo, no bairro Jardim Dona Benta, região norte.

Vale destacar que também constam na plataforma os postos de trabalho destinados às pessoas com deficiência. Para esta semana, estão sendo disponibilizadas 20 vagas exclusivas voltadas à função de operador de telemarketing. Os candidatos precisarão apresentar laudo médico comprobatório, assim como todos os outros documentos pessoais, no caso de interesse da empresa.

A tabela do projeto “Suzano Mais Emprego” ainda traz possibilidades para profissionais de demais segmentos do mercado, como é o caso das funções de ajudante geral, com 25 vagas, caixa de loja, com 20, e controlador de acesso, com 11. Para cinco cargos, dez oportunidades estão sendo disponibilizadas. Estas são direcionadas àqueles que exercem os ofícios de auxiliar de linha de produção, operador de empilhadeira, operador multifuncional de tratamento térmico e promotor de vendas. Há ainda um número considerável de postos de trabalho para fiscal de loja (8), estoquista (8), cuidador de idosos (6), auxiliar de almoxarifado (5) e consultor de vendas (5).

Segundo o secretário André Loducca, a iniciativa é fundamental para impulsionar a empregabilidade na cidade e oferecer novas oportunidades aos suzanenses. “Estamos empenhados em atender aos munícipes e colaborar com as empresas locais. Nosso objetivo é ampliar a oferta de vagas para todos que estão buscando o primeiro emprego ou uma recolocação profissional, visando sempre ao desenvolvimento econômico da nossa região”, afirmou o chefe da pasta.