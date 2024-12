'Suzano Mais Emprego' divulga 936 vagas de trabalho

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego divulgou nesta terça-feira (03/12) uma nova lista de oportunidades de trabalho por meio do programa “Suzano Mais Emprego”. São 936 vagas para mais de 150 cargos de diferentes níveis de escolaridade, sendo boa parte destes postos (376) para operador de telemarketing ativo ou receptivo.

As vagas de destaque também são para o ramo alimentício, incluindo 50 postos de trabalho para auxiliar de restaurante, cinco para cozinheiro e quatro para caixa de bar, lanchonetes e restaurantes. Já para nível fundamental, alguns cargos são para ajudante geral (33), costureira de máquina overloque (20), motorista carreteiro (13), auxiliar de armazenamento (12), entre outras.

Os postos de trabalho para abastecedor de linha de produção (14), vendedor interno (10), operador de caixa (10) e ajudante de classificador de madeira (10) são alguns que exigem escolaridade média. Os destaques para nível técnico são para ajudante geral industrial (6), eletricista (5) e auxiliar técnico de mecânica (5). Há também postos para nível superior, sendo duas vagas para projetista de móveis, duas para ajustador mecânico de manutenção, uma para engenheiro orçamentista, uma para líder de produção e uma para assistente de compras.

Para se candidatar, os interessados devem acessar o site http://suzanomaisemprego.com.br e seguir as instruções fornecidas. Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações, os munícipes podem comparecer a uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), localizadas na avenida Paulo Portela, 210, na região central, e na avenida Francisco Marengo, 2.301, nas dependências do Supermercado Nagumo, no Jardim Dona Benta, região norte da cidade, ou entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2264.

O secretário André Loducca convidou a população que busca uma ocupação para aproveitar as vagas disponibilizadas pelo programa ainda em 2024. “O ‘Suzano Mais Emprego’ facilita o retorno ao mercado de trabalho e, neste final de ano, ganha ainda mais importância por simplificar a busca por uma atividade. É um ótimo momento para aproveitar uma oportunidade e crescer profissionalmente”, declarou o chefe da pasta.