'Suzano Mais Emprego' inicia o ano com 517 vagas de trabalho disponíveis

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, inicia o ano de 2026 com 517 vagas de trabalho ativas na plataforma “Suzano Mais Emprego”. As oportunidades estão distribuídas em diversos setores da economia e atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade, com ou sem exigência de experiência profissional, de acordo com os requisitos de cada função.

Entre os cargos com maior número de oportunidades estão operador de atendimento receptivo (telemarketing), com 100 vagas; ajudante geral, que soma mais de 50; auxiliar de limpeza, com cerca de 40; costureira, com 25; pedreiro, com mais de 20; auxiliar de produção, com 30; repositor de mercadorias, com 20; técnico de manutenção de equipamentos, com 20; motorista entregador, com mais de 20; e monitor de alunos, com 10.

A lista também inclui oportunidades para consultor de vendas, vendedor, atendente de lanchonete, atendente balconista, frentista, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, auxiliar de escritório, auxiliar financeiro, analista contábil, analista financeiro, nutricionista, assistente social, contador, engenheiro civil (estágio), tradutor-intérprete de Libras, técnico em segurança do trabalho, eletricista, mecânico, soldador, serralheiro, carpinteiro, zelador, controlador de acesso, promotor de vendas, açougueiro, cozinheiro, chapeiro, lavador de automóveis, entre outras funções nos setores administrativo, comercial, industrial, logístico, serviços gerais, saúde e educação.

Para concorrer a uma das vagas, o interessado deve acessar o site suzanomaisemprego.com.br, realizar o cadastro gratuito e se candidatar de acordo com o perfil profissional e os critérios exigidos para cada cargo. A plataforma é atualizada constantemente, conforme a demanda das empresas parceiras cadastradas no programa.

Além do acesso on-line, também é possível obter orientações, esclarecer dúvidas e se candidatar presencialmente em uma das unidades do Centro Unificado de Serviços (Centrus), ou ainda entrar em contato pelo telefone (11) 4745-2008. A unidade central está localizada na avenida Paulo Portela, 210, enquanto a unidade da região norte funciona na avenida Francisco Marengo, 2.301, no Jardim Dona Benta, nas dependências do Supermercado Nagumo. Ambos os espaços realizam atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

“O começo do ano costuma ser um período de planejamento e novos objetivos. O ‘Suzano Mais Emprego’ é uma ferramenta importante para quem quer iniciar esse novo ciclo com uma oportunidade de trabalho, seja para o primeiro emprego ou para a recolocação profissional”, afirmou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.