Cidades

Suzano oferece ações gratuitas e preventivas durante 'Outubro Rosa'

Durante todo o mês, população feminina terá acesso facilitado a exames, atividades de bem-estar, palestras e mutirões

02 outubro 2025 - 10h15Por de Suzano
Suzano oferece ações gratuitas e preventivas durante 'Outubro Rosa'Suzano oferece ações gratuitas e preventivas durante 'Outubro Rosa' - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano preparou uma programação especial para a campanha “Outubro Rosa” com uma série de ações voltadas à saúde e ao bem-estar das mulheres. Durante todo o mês, os 24 equipamentos da Atenção Básica da cidade vão oferecer exames de papanicolau sem necessidade de agendamento, ampliando o acesso ao diagnóstico precoce do câncer de colo do útero.

Além da mobilização nos serviços de saúde, a campanha também promove a solidariedade: todos os centros culturais e o Fundo Social de Solidariedade de Suzano estão recebendo doações de absorventes e lenços, que serão destinados a mulheres em situação de vulnerabilidade. “Nosso objetivo é ampliar o acesso aos cuidados de saúde e garantir que mais mulheres façam seus exames preventivos neste momento. Ações como essa reforçam o compromisso da nossa gestão com a saúde e o bem-estar da população”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira.

A agenda de atividades inclui eventos esportivos, atendimentos especializados, ações de prevenção, palestras e momentos de reflexão. Em 14 de outubro (terça-feira), às 16 horas, ocorre o “Super Aulão Rosa de Pilates”, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro). 

Já no sábado seguinte (18/10), das 8 às 16 horas, será realizado o “Dia D” em diversas unidades de saúde, com oferta de papanicolau, vacinação, auriculoterapia, zumba, palestras e eletrocardiograma exclusivo para mulheres. Também será possível agendar exames de mamografia. Os atendimentos ocorrerão na Clínica da Mulher (rua Kazuo Kajiwara, 91 – Parque Santa Rosa), nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Tabamarajoara, Jardim Colorado, Jardim Casa Branca, CS II, Jardim Vitória, Jardim Dona Benta, Jardim Alterópolis e Parque Maria Helena, além das Unidades Básicas de Saúde (USFs) Eduardo Nakamura e Vila Amorim. Os endereços dos postos podem ser conferidos em bit.ly/EnderecosUBS.

No dia 20 (segunda-feira), duas atividades especiais estão programadas: uma palestra para servidoras públicas, às 9 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 – Centro), e o lançamento do documentário “Fica Sempre um Perfume”, às 19 horas, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro). O filme, da produtora “Ateliê de Imagens”, retrata a atuação da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que completou 70 anos em 2025, e o impacto positivo do trabalho voluntário na cidade. A exibição será livre e gratuita.

Já em 24 de outubro (sexta-feira) acontece o “Dia Rosa” na Clínica da Mulher, das 8 às 16 horas, com a realização de exames de papanicolau, mamografias (para quem fez o agendamento no “Dia D”), auriculoterapia, ultrassom, orientação jurídica e plantio de mudas de ipê-rosa no local, em parceria com o Viveiro Municipal Tomoe Uemura.

Encerrando o mês, no dia 25 (sábado), às 9 horas, o projeto “Árvore FamiliAR” realiza mais uma edição com plantio de ipês-rosa no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). As inscrições devem ser feitas junto ao Viveiro Municipal, presencialmente (avenida Senador Roberto Simonsen, 340 – Jardim Imperador) ou pelo telefone (11) 4749-3943.

Palestras

Em meio a todas essas ações, as 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) terão palestras, rodas de conversa e orientações diversas. As atividades começam no dia 10 (sexta-feira), às 8h30, no Jardim Revista. Na sequência, as atividades ocorrerão nos postos do Jardim Suzanópolis (13/10, segunda-feira, às 9 horas), Jardim Ikeda (16/10, quinta-feira, às 9 horas), Jardim Europa (16/10, quinta-feira, às 9 horas), Recanto São José (16/10, quinta-feira, às 10 horas), Dr. Eduardo Nakamura (17/10, sexta-feira, às 9 horas), Jardim São José (17/10, sexta-feira, às 9 horas), Jardim Maitê (16/10, sexta-feira, às 9h30), Jardim Brasil (21/10, terça-feira, às 14 horas), Vila Amorim (22/10, quarta-feira, às 9 horas), Vila Fátima (28/10, terça-feira, às 13 horas) e Jardim do Lago (30/10, quinta-feira, às 9 horas). O link bit.ly/EnderecosUBS tem todos os endereços.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi, destacou que a programação terá uma importância muito grande. “O ‘Outubro Rosa’ vai muito além da saúde. É também sobre empatia, autoestima e acolhimento. Ao doarmos absorventes e lenços, estamos oferecendo dignidade para mulheres que enfrentam diferentes desafios. Sem contar o aspecto fundamental da prevenção com todas essas atividades. Convidamos a população a se engajar nessa causa”, disse.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que a campanha “Outubro Rosa” é um passo essencial para fortalecer a conscientização e o cuidado contínuo com a saúde das mulheres na cidade. “Investir em prevenção é investir na qualidade de vida das mulheres, garantindo que elas tenham acesso aos cuidados necessários para uma vida plena e saudável. Essas ações refletem o compromisso da prefeitura em construir uma Suzano mais acolhedora, inclusiva e consciente da importância do cuidado integral”, destacou.

