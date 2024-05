Suzano participa da '6ª Jornada de Cidadania, Trabalho e Renda' no CDP

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva, acompanhou nesta terça-feira (21/05) a abertura oficial da “6ª Jornada da Cidadania, Trabalho e Renda” do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Suzano. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP) por meio da Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região do Vale do Paraíba e Litoral, ocorre durante todo o mês de maio e tem como objetivo facilitar a reintegração da população carcerária na sociedade.

A atividade conta, desde o dia 2 de maio, com uma série de iniciativas promovidas aos 944 custodiados que atualmente integram o CDP de Suzano. Entre elas ações de saúde, como testes de HIV, hepatite, sífilis; atendimentos de enfermagem e dentista; orientações jurídicas; alistamento militar e emissão de reservista; além de palestras realizadas pela Pastoral Carcerária de Mogi das Cruzes.

Os trabalhos visam introduzir um processo continuado de mobilização e diálogo social com os detentos provisórios de forma que, quando retornem à vida em sociedade, estejam adequadamente reformados com uma série de serviços essenciais.

O diretor-geral do CDP, Pedro Pataro Junior, explicou que o evento desmistifica a forma como o sistema prisional é visto pela sociedade. “As pessoas estão vendo agora o que a gente faz o ano inteiro. Essa é a realidade de uma unidade como esta. Os detentos erraram e estão cumprindo a pena, porém a gente sempre realiza ações para trazer dignidade e mostrar que o ambiente em que eles vivem é muito diferente do que é retratado na televisão”, afirmou.

Durante o evento de abertura, o secretário discursou sobre a relevância que o trabalho de ressocialização da população carcerária tem para o retorno dos reeducandos às ruas após o cumprimento da pena. “É uma honra estar aqui hoje. O trabalho feito em conjunto mostra a sinergia que temos para que a cidadania seja resgatada quando eles voltarem às ruas. Precisamos cuidar do nosso metro quadrado, mas também estender a mão ao próximo. Que eles, após esse período, possam correr para os braços da família com dignidade”, declarou Silva.

Além do secretário e do diretor, participaram da abertura oficial ainda o padre Dimas de Paula Inácio, da Pastoral Carcerária de Mogi; o pastor Antônio Paulo, da Igreja Universal do Reino de Deus; o representante do Grupo Regional de Ações de Trabalho e Educação (Grate) da SAP, Bonner Ricardo Moreira; e o responsável técnico da Célula de Referências Técnicas da SAP, Mauricio Fernandes Faria.

Também prestigiaram o evento o presidente da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), Fabrício Ciconi Tsutsui; o vice-presidente da entidade, Cristian Sivera; a tesoureira do órgão, Gabriella Gimenez; a chefe do Cartório Eleitoral 415, Antônia Izania; e o diretor do CDP de Mogi das Cruzes, Rodolfo Duarte Costa.