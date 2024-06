Suzano participa da Conferência de Meio Ambiente com cidades do Condemat+

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está participando da organização da “Primeira Conferência Intermunicipal de Meio Ambiente”, que será realizada pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+). A iniciativa ocorrerá neste sábado (29/06), das 8 às 18 horas, no Centro Municipal de Formação Pedagógica (Cemforpe) Professor Boris Grinberg, localizado na rua Antenor Leite da Cunha, 55 - Nova Mogilar - Mogi das Cruzes.

A conferência é um mecanismo usado desde meados dos anos 2000 pelos governos federal, estadual e municipal e, neste ano, terá como tema “A Crise Climática e os Desafios da Transformação Ecológica”. O evento contará com participação popular e terá como objetivo coletar propostas da sociedade civil que vão contribuir para a elaboração do Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA), atendendo a convocação realizada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

O evento é aberto à participação de qualquer pessoa, para tanto os interessados devem preencher um formulário por meio do link Bit.ly/conferenciacondemat. A conferência contará com abertura realizada com autoridades e palestras que vão contribuir com os temas a serem debatidos, entre eles mitigação e combate aos desastres, transformação ecológica, adaptação e governança e educação ambiental. Além disso, o evento também servirá para recepcionar propostas para o avanço do tema na região e contará com a eleição de delegados que irão participar da Etapa Estadual da Conferência de Meio Ambiente, ainda sem data definida.

De acordo com a diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de Suzano, Solange Wuo Franco, a iniciativa será um grande passo para o alinhamento das propostas que visam minimizar os impactos da crise climática. “Todas as mudanças que estamos presenciando, com a multiplicação dos eventos extremos, são reflexos de uma cultura de não preservação ambiental que sempre existiu na sociedade. Essa conferência tem o desafio de trazer clareza sobre essa relação e colher propostas que contribuam para a redução, mitigação e resiliência nesta crise que está muito longe de cessar. Nos sentimos felizes e honrados em estarmos na organização desse evento, pois acreditamos que a participação popular não é um instrumento da gestão participativa, mas sim um organismo que deve ser cuidado e cultivado”, afirmou.

A Comissão Preparatória da Conferência Intermunicipal conta com 14 membros do Poder Público (um de cada município do Condemat+) e 14 representantes da sociedade civil, dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente dos municípios, além do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo (Crea), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e da Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (Ancat), entidades parceiras do Consórcio.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou a importância do município participar ativamente da organização da conferência. “Mostra que estamos realizando um grande trabalho com o Meio Ambiente. Tenho certeza de que será um grande acontecimento com muita troca de ideias e busca por soluções eficientes que reduzam os impactos da mudança do clima”, finalizou o chefe do Poder Executivo municipal.