Suzano prevê fortalecimento do Turismo com dois novos hotéis

Dois novos hotéis que estão sendo instalados na região central de Suzano prometem alavancar o turismo da cidade. Com boa localização e fácil acesso, os empreendimentos poderão receber visitantes com conforto e segurança, tornando possível a estadia em locais próximos a pontos turísticos e ao centro comercial do município.

Além do fortalecimento da hotelaria, a etapa da obra dos prédios está gerando 150 empregos, por sua vez, quando estiverem operando, a expectativa é da criação de cem postos de trabalhos.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e o diretor da pasta, Marcos Manrique, visitaram os espaços e puderam entender melhor o ganho que os novos equipamentos trarão para Suzano. “Nossa cidade terá um grande crescimento na rede hoteleira e isso vai possibilitar que trabalhemos com mais tranquilidade nesta área e criar empregos no segmento”, pontuou Loducca.

Uma das construções é o Studio Prime Apart Hotel, que fica ao lado da Praça João Pessoa, no coração de Suzano. Construído pela Prime Empreendimentos Imobiliários e pela Construtora GMAC na rua Felício de Camargo com a General Francisco Glicério, o empreendimento hoteleiro contará com 60 quartos em sete pavimentos, além de um espaço para eventos corporativos e lazer. Os trabalhos estão 65% concluídos e a previsão é de que a primeira etapa seja entregue em setembro.

Durante a visita, que também contou com a presença do empresário e CEO do Suzano Vôlei, André Chiang, o chefe do Poder Executivo conversou com os envolvidos no projeto: o empresário Gilberto Abi Chedid, o proprietário da Prime, Hugo Bob, e o engenheiro Gilberto Mendes Abi Chedid. O diálogo serviu para entender os objetivos do novo empreendimento e colocar a administração à disposição do grupo. “Eles têm um projeto ambicioso que vai ajudar muito o setor turístico da nossa cidade. Fico muito feliz em ver que escolheram Suzano para investir com um hotel e tenho certeza que terão sucesso com a iniciativa”, afirmou o prefeito.

O outro empreendimento está no cruzamento da avenida Rio de Janeiro com as ruas Albert Oswald e Nações Unidas, no Parque Suzano. O Studios Suzano contará com 42 apartamentos de 36 metros quadrados (m²) e deve ser concluído no primeiro semestre de 2025. Ele está sendo instalado em um ponto estratégico da cidade, próximo ao viaduto Ryu Mizuno.

A visita, promovida por Ashiuchi, Loducca e Manrique, além do vereador Pedro Ishi, teve como objetivo discutir as principais vantagens do novo espaço. Acompanhado dos sócios-proprietários da RM Construtora, empresa responsável pelo projeto, Carlos Eduardo Marchetti e Sérgio Ricardo Marchetti, o prefeito parabenizou o grupo e destacou o ganho hoteleiro que o município terá. “Assim como o Studio Prime Apart Hotel, o Studios Suzano é muito bem localizado, ficando bem próximo ao parque Max Feffer, isso sem contar o setor econômico com a geração de emprego e, consequentemente, o aumento de consumo em nossa cidade. Sem sombra de dúvidas ele será um sucesso em nossa cidade e eu só tenho a agradecer e parabenizar os responsáveis por apostarem em nosso município”, finalizou o chefe do Poder Executivo.