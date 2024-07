Suzano promeverá atualização do CadÚnico no Jd. São Bernardino

O Cadastro Único (CadÚnico permite o acesso da população de baixa renda aos benefícios do governo federal. Suzano conta atualmente com 138 mil munícipes inscritos.

Para auxiliar as famílias que estão com o cadastro desatualizado ou criar o perfil de um morador, Suzano vai realizar atendimento especial no Jardim São Bernardino para garantir a atualização do CadÚnico aos moradores desta localidade e de bairros adjacentes.

O público poderá comparecer à Escola Municipal Ruy Ferreira Guimarães (rua Antônio Celso Borges, 25) em 23 de julho (terça-feira), entre 9 horas e 11h30, e 14 horas e 15h30, para apresentar documento de identidade com foto e CPF, para consulta em relação aos diferentes programas sociais e agendamento destinado à atualização de dados.

Na oportunidade, também haverá orientação sobre outros documentos específicos que deverão ser levados no dia 27 (sábado), das 9 às 15 horas, quando será realizado o atendimento referente à manutenção ou inclusão da família no CadÚnico.

O secretário Geraldo Garippo ressaltou a importância de garantir suporte aos moradores que ficam distantes dos polos disponibilizados pela administração municipal. “A gente quer aproximar o Cadastro Único do cidadão que tem direito de participar dos programas sociais. Nosso objetivo é facilitar o acesso das famílias em situação de vulnerabilidade social aos serviços proporcionados pela prefeitura. Essas ações especiais, como a realizada no Jardim São Bernardino, contribui com as orientações que devem ser compartilhadas e reforça os atendimentos em relação às demandas da população”, avaliou o titular da pasta.

A Prefeitura de Suzano atende de forma contínua os moradores da cidade, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas, nos seguintes postos fixos: CadÚnico Gardênia Azul (rua Teruo Nishikawa, 570 - Jardim Varan); CadÚnico Casa Branca (rua Maria Clara Tavares, 125 - Parque Residencial Casa Branca); CadÚnico Centro (rua Monsenhor Nunes, 595); CadÚnico Palmeiras (rodovia Índio Tibiriçá, 11.641); e CadÚnico Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 - Sesc).

Dentre os programas que podem ser acessados estão o Bolsa Família, que atualmente contempla 24.412 famílias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que assiste a 8.122 moradores.

O Bolsa Família garante R$ 600 a famílias que têm renda per capta de até R$ 218; com acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e 6 anos e de R$ 50 pago às famílias que tenham em sua composição gestantes ou crianças, com idade entre 7 e 12 anos incompletos, ou adolescentes com idade entre 12 e 18 anos incompletos. Por sua vez, o BPC garante um salário mínimo a quem tem idade igual ou superior a 65 anos ou à pessoa com deficiência que pertence à família cuja renda per capita é equivalente a 1/4 do salário mínimo.

O CadÚnico é o instrumento que identifica e caracteriza as famílias que possuem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou renda mensal total de até três salários mínimos. O procedimento traz informações de todo o núcleo familiar, das características do domicílio e dados de cada um dos componentes da família.

Alto Tietê

O programa do Bolsa Família alcançou 140 mil famílias e injetou R$95,6 milhões na região para o pagamento, em junho, deste ano. No ano passado, 130 mil famílias participaram do programa, neste ano, houve o acréscimo de 9,7 mil famílias, totalizando 140 mil moradores que recebem o benefício.

Os dados são do Consulta, Seleção e Extração de Informações do CadÚnico (Cecad) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O pagamento de junho foi concluído no final do mês passado.

O pagamento de julho começa no dia 18 para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 1. O Calendário de pagamento deste mês vai até o dia 31, de acordo com a agenda divulgada pelo ministério.

A gestão do programa é feita pelo MDS, e a Caixa Econômica Federal executa os pagamentos.

Para receber o Bolsa Família, as informações da família precisam estar atualizadas no Cadastro Único (CadÚnico).