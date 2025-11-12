Suzano promove eleição para os Conselhos Gestores de Saúde a partir de segunda

O Conselho Municipal de Saúde, com apoio da Secretaria Municipal de Saúde, organizará a partir da próxima segunda-feira (17/11) as eleições para os Conselhos Gestores de Saúde da rede municipal. A votação para os representantes de usuários e trabalhadores acontecerá até 28 de novembro, em dias específicos para cada unidade (veja quadro), das 9 às 11 horas, e das 14 às 16 horas.

O pleito ocorrerá em 23 postos da Atenção Básica (endereços no link bit.ly/EnderecosUBS), com exceção da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Vitória, mediante apresentação de documento de identidade e comprovante de residência. Estão aptos a votar todos aqueles que têm mais de 16 anos e residem na área de abrangência da unidade.

Também haverá votação em duas unidades relacionadas ao atendimento especializado, que incluem o Caps Infantojuvenil Entrelaços (rua Anita Falcone, 170 - Vila São Francisco) e Caps Alumiar (rua Otávio Miguel da Silva, 187 - Jardim Imperador). Neste caso, podem votar quem trabalha e quem utiliza o serviço, mesmo não sendo morador da área de abrangência.

Os Conselhos Gestores de Saúde são órgãos compostos por, ao menos, quatro membros titulares e quatro suplentes. Partindo dessa formação mínima, são reservadas para os titulares, duas vagas para representantes dos usuários, uma para trabalhadores e outra para os gestores da unidade, respeitando a mesma proporcionalidade para os suplentes. A depender do número de inscritos, a composição pode chegar a 12 membros titulares e 12 suplentes, com a mesma paridade entre usuários, trabalhadores e gestores.

Os moradores votam em um candidato ligado aos usuários, e os profissionais da unidade onde estão locados votam em um dos candidatos da sua equipe de trabalho, mediante apresentação de documento de identidade e informe da matrícula funcional. O representante dos gestores será definido por indicação.

Os conselheiros têm a função de acompanhar e avaliar os serviços e ações de saúde prestados à população, propondo e aprovando medidas para aperfeiçoar o planejamento, a organização, a avaliação e o controle do trabalho que é desenvolvido em cada local. Também é parte das funções examinar propostas, denúncias e queixas, encaminhadas por qualquer pessoa ou entidade.

O secretário municipal de Saúde afirmou que esses grupos têm um papel fundamental para a construção de políticas públicas relacionadas ao setor. “Os conselhos gestores promovem espaços permanentes de discussão sobre os principais desafios da Saúde, analisando as realidades de cada serviço, por meio da construção de propostas de melhorias. São espaços democráticos de discussões e encaminhamentos, onde todos devem conhecer as suas atribuições, para atuação ética, considerando as responsabilidades de cada segmento”, avaliou o chefe da pasta.

Votação

Dia 17 - entre 9 e 11 horas - Unidade de Saúde da Família (USF) Vereador Marsal Lopes Rosa, na Vila Amorim, e Unidade Básica de Saúde (UBS) José Mariano de Souza, no Jardim Colorado

Entre 14 às 16 horas - UBS Antonio Augusto Nunes, no Jardim Natal, e USF Antônio Marques de Carvalho, no Jardim Maitê

Dia 18 - entre 9 e 11 horas - USF Onésia Benedita Miguel, no Jardim Suzanópolis, e UBS Adelzuita Ferreira dos Santos, no Jardim Monte Cristo

Entre 14 e 16 horas - Caps Infantojuvenil Entrelaços e Caps Alumiar

Dia 19 - entre 14 e 16 horas - UBS Prefeito Alberto Nunes Martins (CSII), no centro

Dia 24 - entre 9 e 11 horas - USF Jardim do Lago e USF Recanto São José

Entre 14 e 16 horas - USF Maria José de Lima, no Jardim Ikeda, e UBS Edson Samio Kimura, no Jardim Tabamarajoara

Dia 25 - entre 9 e 11 horas - USF Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil

Entre 14 e 16 horas - USF Vereador Gregorio Bonifácio da Silva, na Vila Fátima e UBS Palmeiras

Dia 26 - entre 9 e 11 horas - UBS Dr. Isaac Oguime, no Parque Maria Helena, e UBS Alzira Pereira Mayer, no Jardim Alterópolis

Entre 14 e 16 horas - USF Maria Inês Pinto dos Santos, no Jardim Revista, e USF Jardim Europa

Dia 27 - entre 9 e 11 horas - UBS Octacílio de Carvalho Schiavi, no Jardim Dona Benta, e USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José

Entre 14 e 16 horas - UBS Estelina Maria Barbosa, no Miguel Badra Alto, e USF Dr. Eduardo Nakamura, no Miguel Badra Baixo

Dia 28 - entre 9 e 11 horas - UBS Professor João Olímpio Neto, no Casa Branca