Suzano qualifica vivência no espaço urbano com tecnologia, planos e debate público

O Dia Mundial do Urbanismo é comemorado nesta sexta-feira (08/11) e Suzano celebra a data com uma série de conquistas que tem qualificado a vivência no espaço urbano do município por meio da tecnologia, dos planos municipais em desenvolvimento e do debate público. Como exemplo desses avanços, podem ser citados o portal GeoSuzano e as diretrizes relacionadas tanto à redução de calor e ruídos quanto ao aumento da drenagem e do sistema cicloviário, além da Conferência das Cidades, que tem permitido a troca de experiências com a população e o acolhimento de demandas voltadas à melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Após focar na implementação do novo Plano Diretor, a partir de 2017, a cidade intensificou o trabalho de mapeamento do território com novos recursos, que passaram a ser disponibilizados pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, em parceria com empresas especializadas. Os esforços resultaram no lançamento, em 2021, da plataforma GeoSuzano, garantindo mais transparência e agilidade aos usuários na busca de informações georreferenciadas, que estão acessíveis no site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br).

Por meio do software ArcGIS, o usuário dispõe de infraestrutura para criar mapas em camadas e buscar informações, permitindo diferentes análises aprofundadas, incluindo a verificação sobre a possibilidade de desmembramento de lotes. O processo atua para reduzir a burocracia ao permitir emissão gratuita da Certidão de Uso e Ocupação do Solo e serviços relacionados ao Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), que abrangem consultas a reservas legais, áreas prioritárias para recuperação e pontos de amostragem. Outra possibilidade também proporcionada pela ferramenta foi a busca ativa no transporte público, onde é disponibilizado uma pesquisa específica de pontos de parada das linhas municipais e intermunicipais que fazem atendimento no local definido.

Planos municipais

No âmbito da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano, a prefeitura tem quatro planos municipais em execução, que buscam qualificar os espaços públicos da cidade. As diretrizes de cada um deles preveem a redução de ruídos e ilhas de calor, o aproveitamento das áreas livres e verdes, melhorias no sistema de drenagem e ampliação da malha cicloviária.

O Plano de Redução de Ruídos e Ilhas de Calor permite à administração municipal identificar os bairros mais quentes, que poderão receber ações de controle das altas temperaturas pela presença de novas árvores. Uma das recomendações já apontadas pelos estudos é a necessidade de criação de corredores verdes que liguem a região sul à Várzea do rio Tietê, permitindo que o vento oriundo dessa porção de Suzano permeie a área adensada da cidade, promovendo a refrigeração do espaço.

O Plano de Áreas Livres e Verdes traz como uma das propostas o trabalho intitulado “O que tem atrás desse muro?”, que tem o objetivo de requalificar três espaços localizados nas imediações das Escolas Municipais Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; José Braz Neto, no Jardim Quaresmeira II; e Odário Ferreira da Silva, no bairro Jardim Belém. Alunos e professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie participaram do processo de elaboração dos projetos.

Também já está em execução o Plano Municipal de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Suzano (PMDMAP), que reúne uma grande coleta de dados, análises espaciais, modelagens hidrológicas, perspectivas de intervenção, estratégias e ferramentas de gestão para melhor administrar a presença e efeitos das águas pluviais, pelo qual estão identificadas desde vias e propriedades até o tipo de cobertura do solo, bacias e áreas de risco para a ocupação.

Outro instrumento em andamento é o Plano Cicloviário e de Mobilidade Ativa, que traz como proposta a implantação de 108 quilômetros de ciclovias na área urbana, de forma a proporcionar as condições necessárias para que cada vez mais moradores utilizem a bicicleta não só como lazer, mas também para se locomover ao trabalho. Para isso, foram estabelecidas metas de adesão progressiva da população a esse modal. A ideia é garantir, nos próximos três anos, que 5% das viagens internas no município sejam feitas pela rede cicloviária, e, em um espaço de sete anos, promover o deslocamento de 10% da população por bicicleta.

Conferência das Cidades

Em junho passado, Suzano organizou a “6ª Conferência das Cidades”, que teve o objetivo de debater políticas que possam tornar a cidade ainda mais inclusiva, democrática e sustentável, definindo 11 objetivos para o desenvolvimento urbano. Dentre as metas estipuladas, incluem-se o enfrentamento sistemático das necessidades habitacionais da população mais vulnerável; execução de projetos integrados de urbanização de favelas; melhoria urbana nas áreas públicas degradadas; adoção de medidas preventivas para a Gestão Integrada de Riscos e Desastres; gestão proativa dos Sistemas de Áreas Verdes e Áreas Protegidas; gestão eficiente dos serviços de saneamento ambiental; articulação e operação integrada dos sistemas viários; segurança pública promovida de forma humanizada; otimização do uso da terra urbana; aplicação de Zona Especial de Interesse Social (Zeis); e políticas de gênero e infância, para que mulheres e crianças tenham igualdade de oportunidades na cidade.

Demais iniciativas

Com relação às ferramentas tecnológicas utilizadas para melhor organização dos fluxos que envolvem o desenvolvimento da cidade, a Prefeitura de Suzano lançou, em abril do ano passado, a Licença para Edificar Automatizada (Leda), ferramenta inédita no Alto Tietê e expoente no cenário nacional, que visa à emissão de alvarás de maneira automática com estimativa de liberação do processo no prazo de até sete dias. A novidade se deu por meio do sistema Acto, plataforma de aprovação de projetos on-line, que veio para garantir mais agilidade e desenvolvimento para a cidade, poupando os profissionais da construção civil da espera causada pelo modelo convencional, que chegava a 90 dias.

Mais um mecanismo que tem viabilizado avanços expressivos do ponto de vista de melhoria da qualidade de vida para a população é o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), que tem relação com os empreendimentos imobiliários que são instalados no município. Por meio desse instrumento, foi implantada a Escola Municipal Samira Antoun Bou Assi, inaugurada em agosto deste ano, no bairro Chácara Nova Suzano, no distrito de Palmeiras, com capacidade para atender 360 alunos, desde a pré-escola até o 5º ano do ensino fundamental. O novo equipamento, construído em uma área de 1,5 mil metros quadrados, conta com seis salas de aula e duas salas multiuso.

Como exemplo do crescimento desta região, foi inaugurado, em 9 de março, o condomínio “Vila Ravena”, abrigando 480 apartamentos no bairro Chácara Nova Suzano. Por meio do EIV relacionado a essa e outras edificações, ainda foi proporcionada uma extensão da rede de água, esgoto e drenagem, assim como a ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Edson Samio Kimura, no Tabamarajoara, que ganhou cinco novos consultórios.

O secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, afirmou que as ações buscam contemplar todos os aspectos sociais relacionados à cidade. “Educação, equidade social e desenvolvimento sustentável são pilares fundamentais nos quais nos apoiamos para planejarmos o crescimento do município. Avançamos muito nos últimos anos e queremos promover transformações ainda mais relevantes nas próximas décadas. Temos evoluído em relação a esses temas e vemos que a cidade tem se desenvolvido em várias frentes”, avaliou Vieira.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi destacou que as iniciativas revelam as intenções do município para os seus cem anos. “Buscamos nos alinhar ao conceito de Cidade Inteligente, que respeita seus cidadãos acima de tudo. Quando implementamos todas essas ações, mostramos para a nossa população que nosso principal objetivo é promover o crescimento da cidade, valorizando as potencialidades de cada munícipe, garantindo educação de qualidade, assistência àqueles que mais precisam e cuidado com o meio ambiente. Seguiremos atuando para que Suzano continue se desenvolvendo e melhorando a qualidade de vida das pessoas”, ressaltou o chefe do Executivo suzanense.