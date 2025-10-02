Suzano realiza oficinas para elaboração de novo diagnóstico socioterritorial

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou na última sexta-feira (26/09) duas oficinas participativas de mobilização e orientação para a construção do novo diagnóstico socioterritorial da cidade. Os encontros aconteceram no Cineteatro Wilma Bentivegna, na região central, e reuniram ao todo 75 participantes.

No período da manhã, 50 profissionais e gestores da rede socioassistencial, incluindo equipes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), serviços de convivência, acolhimento e Cadastro Único, participaram da primeira oficina. Já no turno da tarde, a segunda atividade contou com 25 representantes de secretarias municipais, órgãos estaduais e federais, conselhos e integrantes do sistema de garantia de direitos, que se somaram ao debate para compartilhar informações e experiências intersetoriais.

As atividades foram conduzidas pelo Grupo de Estudo e Trabalho Aplicado de Dados Sociais da pasta (Getads), sob coordenação do Setor de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O objetivo foi apresentar os resultados do diagnóstico de 2022, discutir os avanços necessários e orientar gestores e técnicos quanto ao preenchimento dos instrumentais que subsidiarão o levantamento de dados de 2025.

A programação incluiu momentos de recepção, apresentações sobre o novo diagnóstico em elaboração e anterior, seus usos na assistência social e nas outras políticas públicas, além de atividades práticas em grupo para coleta de informações sobre a realidade dos serviços e demandas territoriais. Segundo a pasta, a iniciativa cumpre não só uma exigência legal, pois o diagnóstico deve ser atualizado a cada quatro anos para nortear a política pública de assistência social, mas também colabora no fortalecimento do trabalho conjunto da rede socioassistencial e do conjunto das políticas públicas. O trabalho técnico do diagnóstico seguirá para a fase de coleta das informações definitivas, sua análise e a elaboração do documento final, estimado para o final de 2025 e início de 2026.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, a ampla participação registrada reforça o compromisso coletivo da cidade com a melhoria das políticas sociais. “Estamos construindo um retrato fiel da realidade socioassistencial de Suzano. O envolvimento de gestores, profissionais, conselheiros e representantes de outros órgãos mostra que o enfrentamento da vulnerabilidade social precisa ser compartilhado. O diagnóstico vai orientar a ampliação da cobertura e a qualidade dos serviços ofertados, garantindo maior proteção às famílias suzanenses”, destacou.

O Garippo também ressaltou a importância da mobilização social nesse processo. “Essas oficinas são um espaço democrático, de escuta e de troca. A contribuição de cada participante será fundamental para que possamos traçar estratégias eficazes, assegurando direitos e fortalecendo nossa rede de proteção social”, completou.