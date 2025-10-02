Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 02 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano realiza oficinas para elaboração de novo diagnóstico socioterritorial

Encontros reuniram 75 participantes entre representantes da rede socioassistencial, órgãos públicos, conselhos e sociedade civil

02 outubro 2025 - 10h45Por de Suzano
Suzano realiza oficinas para elaboração de novo diagnóstico socioterritorialSuzano realiza oficinas para elaboração de novo diagnóstico socioterritorial - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou na última sexta-feira (26/09) duas oficinas participativas de mobilização e orientação para a construção do novo diagnóstico socioterritorial da cidade. Os encontros aconteceram no Cineteatro Wilma Bentivegna, na região central, e reuniram ao todo 75 participantes.

No período da manhã, 50 profissionais e gestores da rede socioassistencial, incluindo equipes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), serviços de convivência, acolhimento e Cadastro Único, participaram da primeira oficina. Já no turno da tarde, a segunda atividade contou com 25 representantes de secretarias municipais, órgãos estaduais e federais, conselhos e integrantes do sistema de garantia de direitos, que se somaram ao debate para compartilhar informações e experiências intersetoriais.

As atividades foram conduzidas pelo Grupo de Estudo e Trabalho Aplicado de Dados Sociais da pasta (Getads), sob coordenação do Setor de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (Suas). O objetivo foi apresentar os resultados do diagnóstico de 2022, discutir os avanços necessários e orientar gestores e técnicos quanto ao preenchimento dos instrumentais que subsidiarão o levantamento de dados de 2025.

A programação incluiu momentos de recepção, apresentações sobre o novo diagnóstico em elaboração e anterior, seus usos na assistência social e nas outras políticas públicas, além de atividades práticas em grupo para coleta de informações sobre a realidade dos serviços e demandas territoriais. Segundo a pasta, a iniciativa cumpre não só uma exigência legal, pois o diagnóstico deve ser atualizado a cada quatro anos para nortear a política pública de assistência social, mas também colabora no fortalecimento do trabalho conjunto da rede socioassistencial e do conjunto das políticas públicas. O trabalho técnico do diagnóstico seguirá para a fase de coleta das informações definitivas, sua análise e a elaboração do documento final, estimado para o final de 2025 e início de 2026.

De acordo com o secretário Geraldo Garippo, a ampla participação registrada reforça o compromisso coletivo da cidade com a melhoria das políticas sociais. “Estamos construindo um retrato fiel da realidade socioassistencial de Suzano. O envolvimento de gestores, profissionais, conselheiros e representantes de outros órgãos mostra que o enfrentamento da vulnerabilidade social precisa ser compartilhado. O diagnóstico vai orientar a ampliação da cobertura e a qualidade dos serviços ofertados, garantindo maior proteção às famílias suzanenses”, destacou.

O Garippo também ressaltou a importância da mobilização social nesse processo. “Essas oficinas são um espaço democrático, de escuta e de troca. A contribuição de cada participante será fundamental para que possamos traçar estratégias eficazes, assegurando direitos e fortalecendo nossa rede de proteção social”, completou.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Suzano recebe doação de terreno para posto de segurança
Suzano

Prefeitura de Suzano recebe doação de terreno para posto de segurança

OAB Suzano recebe secretária de Justiça de São Paulo na próxima segunda-feira
Cidades

OAB Suzano recebe secretária de Justiça de São Paulo na próxima segunda-feira

Bunkyo inicia campanha de arrecadação de óleo para produção de sabão artesanal
Cidades

Bunkyo inicia campanha de arrecadação de óleo para produção de sabão artesanal

ACE Suzano promove 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' neste mês
Cidades

ACE Suzano promove 9ª edição do 'Liquida Suzano Autos' neste mês

Suzano oferece ações gratuitas e preventivas durante 'Outubro Rosa'
Cidades

Suzano oferece ações gratuitas e preventivas durante 'Outubro Rosa'

Reunião especial de Consegs com a PM tem participação de Pedro Ishi
Cidades

Reunião especial de Consegs com a PM tem participação de Pedro Ishi