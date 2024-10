Suzano recebe 2º Simpósio de Direitos Humanos no próximo dia 24

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) e o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) promoverão o “2º Simpósio de Direitos Humanos” no próximo dia 24 (quinta-feira). O evento gratuito será no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista), das 13 às 17 horas. As inscrições para o encontro, encabeçado pela Comissão de Direitos Humanos, estão disponíveis na plataforma Sympla (sympla.com.br/evento/2-simposio-de-direitos-humanos).

Com abertura prevista para às 13h30 e a presença de especialistas no estudo da sociedade e na aplicação do Direito na defesa de minorias, o evento terá três palestras específicas para fomentar a discussão e o debate sobre as nuances do tema junto à classe em uma tarde que promete ampla reflexão e aprendizado. O primeiro dos painéis, “Crise Constitucional e Novas Formas de Autoritarismo”, será dirigido pelo mestre e doutor em Direito do Estado pela PUC/SP e pós-doutorado em Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Pedro Serrano, a partir das 14 horas.

Após isso, às 15 horas, a segunda palestra terá como tema o “Encarceramento em Massa Sob Uma Perspectiva de Gênero e Raça”, com a Conselheira Estadual da Jovem Advocacia e integrante dos conselhos municipais de Promoção de Igualdade Racial (Compir) e dos Direitos da Mulher (CMDM), a advogada criminalista Izabele Almeida Silva. Por fim, a terceira e última formação da tarde acontecerá às 16 horas com a doutora em Direitos Humanos pela PUC-SP e coordenadora da Clínica de Direitos Humanos das Relações Raciais da instituição, Lucineia Rosa dos Santos, que abordará os “Direitos Humanos e a Proteção Internacional dos Refugiados”, encerrando assim o dia que ainda prevê um café da tarde aos presentes.

O presidente da comissão organizadora, Renan de Lima Franco, lembrou que a primeira edição do simpósio, realizada em outubro de 2023, reuniu aproximadamente 190 pessoas, mostrando que o tema sempre terá ampla valia. “Novamente, esperamos advogados e estudantes não só de Suzano, como de toda a região. Afinal, estamos falando de palestrantes referência no meio, algo que por si só chama a atenção da classe local. Será um prazer receber a todos para este dia de imersão”, disse.

Por sua vez, o presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, agradeceu à Prefeitura de Suzano pela cessão do cineteatro municipal e ressaltou que o ponto central do simpósio é abordar temas que possam trazer reflexão e mudanças. “Recomendamos a participação de toda a sociedade, pois aprender mais sobre os Direitos Humanos é uma questão fundamental. Reforço ainda a importância da parceria com a Prefeitura de Suzano e com o IBCCRIM para que pudéssemos receber mais uma vez grandes palestrantes em nossa cidade”, comentou.