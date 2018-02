Suzano recebe 50 mil doses de vacina fracionada contra febre amarela e fará campanha

Suzano recebeu ontem 50 mil doses fracionadas da vacina contra a febre amarela. A quantidade recebida será usada para iniciar a segunda etapa da campanha de imunização, que deve acontecer entre quarta-feira (7) e sexta-feira (8) em três pontos específicos da cidade. O distrito de Palmeiras, Boa Vista e a área Central receberão as doses fracionadas. Desta vez não há público alvo especifico.

"Um esquema especial será feitos para promover a vacinação em três pontos até sexta-feira (09/02). A expectativa é de que mais doses sejam enviadas posteriormente para que todos os suzanenses que ainda não foram sejam imunizados" informa a pasta.

A ação ocorrerá das 8 às 17 horas nos seguintes locais: Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz no Parque Santa Rosa; Centro Cultural Professor Luiz Antonio da Silva no distrito de Palmeiras e Clube Agrícola Boa Vista, no distrito do Boa Vista. Para ser imunizado, é preciso apresentar documento com foto, carteira de vacinação (se possível) e comprovante de residência em Suzano. As doses fracionadas estão em processo de preparação, ou seja, só poderão ser aplicadas após 48 horas.

O Centro de Saúde (CS-II) no Jardim Paulista permanece ofertando a dose inteira da vacina somente para quem for viajar para área de risco.

"O governo do Estado deve disponibilizar doses para toda a população, portanto não há motivo para pressa, já que todos os moradores de Suzano devem ser imunizados, por etapas", informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Como havia confirmado o Consórcio de Desenvolvimentos dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) no último sábado, todas as 10 cidades do Alto Tietê passarão a aplicar somente a vacina com dose fracionada, esta tem durabilidade de 8 anos.

Estado

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou mais um boletim, na última sexta-feira, sobre os casos confirmados de febre amarela no Estado. Os números aumentaram de 134 casos para 163. Os casos que evoluíram para óbito também tiveram um aumento de 52 para 61 mortes registradas neste último balanço. As cidades de Mairiporã e Atibaia lideram o número de casos e óbitos.

Na região do Alto Tietê, 15 casos seguem como suspeitos de febre amarela, quatro em Suzano, dois em Itaquaquecetuba aonde os pacientes vieram a óbito, seis em Mogi das Cruzes e três em Poá.

Até o momento, mais de 1,4 milhão de pessoas foram vacinadas no Alto Tietê.