Suzano recebe confirmação de instalação da Defensoria Pública

O prefeito Rodrigo Ashiuchi recebeu nesta quinta-feira (3) a confirmação da instalação de uma sede da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP) em Suzano.

O anúncio foi feito durante visita da defensora pública geral do Estado de São Paulo, Luciana Jordão, acompanhada do 2º subdefensor geral do Estado, João Felipe Rodrigues, e do coordenador da Defensoria Pública em Suzano, Gustavo Mac Cracken.

A abertura do espaço representa um avanço na atuação do Poder Judiciário na cidade. De início, o local contará com uma equipe multidisciplinar, contando com quatro defensores, sendo dois para a área Civil e dois para a Criminal, e demais servidores como psicólogos, estagiários e setor administrativo.

Anteriormente, a Defensoria Pública realizava serviços de atendimento jurídico gratuito em um convênio firmado com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 55ª Subseção, trabalho que continuará a ser feito, ampliando a abrangência deste recurso para os munícipes. O novo espaço está sendo instalado no antigo prédio da Secretaria Municipal de Educação, que fica na rua Aurora, número 303, na Vila São Francisco. As atividades da Defensoria Pública já estão sendo realizadas desde segunda-feira (23/09), mas no novo prédio a previsão é de que elas iniciem até o final do ano, sendo coordenadas por Mac Cracken.

A Defensoria Pública existe para garantir o direito constitucional de defesa para todos, mesmo que uma pessoa não tenha condições financeiras para custear os honorários de um advogado. Um cidadão pode recorrer a essa instituição desde que possua renda de até três salários mínimos. O serviço irá se somar a uma forte rede de atenção judiciária presente em Suzano, inclusive em parceria com as cidades que integram o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+).

DEFENSORA PÚBLICA GERAL

A defensora pública geral explicou que a implantação do equipamento faz parte do “Plano de Expansão 2024” da instituição. “A gente conta muito com a prefeitura para começar esse diálogo e fazer a divulgação deste serviço que vai ser prestado para a população", pontuou Luciana Jordão.

O prefeito, por sua vez, agradeceu pela visita e a parceria com os profissionais, além de citar a contribuição do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, André do Prado. “Suzano tem crescido cada dia mais e se tornado uma cidade referência em vários setores. Receber esse espaço mostra a potencialidade do município, além da união de forças em oferecer cada dia mais oportunidades e dignidade aos suzanenses”, definiu o chefe do Poder Executivo.