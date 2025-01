Suzano reforça sustentabilidade com 'Governança Digital e Gestão Sem Papel'

O programa “Governança Digital e Gestão Sem Papel”, desenvolvido pela Prefeitura de Suzano por meio da Secretaria Municipal de Administração, representa um importante avanço na modernização administrativa e na sustentabilidade. Desde seu lançamento, em 2018, o programa já possibilitou a tramitação de mais de 618 mil processos digitais, otimizando a rotina administrativa e facilitando o acesso a documentos fundamentais tanto para os cidadãos quanto para os servidores municipais. Para a gestão do prefeito Pedro Ishi, que começou em 1º de janeiro (quarta-feira), a meta é manter o padrão já conquistado e premiado.

A proposta foi criada com o objetivo de simplificar a burocracia, tornar os processos administrativos mais transparentes, incentivar práticas sustentáveis e gerar economia para os cofres públicos. Em apenas seis anos, foram alcançados resultados expressivos com a economia de 46 toneladas de papel, o que contribuiu diretamente para a preservação de mais de 800 árvores. Além dos ganhos ambientais, houve uma melhoria na gestão devido à modernização dos procedimentos administrativos. Um exemplo disso é o envio digital de comunicações internas e outros documentos, que agora oferecem rastreabilidade, maior agilidade, padronização e o uso de assinaturas eletrônicas.

Ao comparar os prazos antes e depois da implementação do programa, é possível observar a otimização dos trabalhos. O intervalo para o acompanhamento familiar foi reduzido de 30 para dez dias, tornando o atendimento mais rápido, já o processo da licença-prêmio passou de 180 para 30 dias e a emissão da certidão de tempo de serviços caiu de 30 para cinco dias, facilitando o acesso aos interessados. Além disso, o tempo para obtenção de cópias de processos foi reduzido de 50 para dez dias.

Devido ao sucesso e ao impacto da iniciativa, Suzano foi contemplada com o prêmio “Prefeito Inovador 2024” durante o Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado no Hub de Inovação Tecnológica de Taubaté em 15 de abril do ano passado. A premiação evidencia o compromisso da gestão com a transformação digital e a inovação, utilizando tecnologias para melhorar a qualidade dos serviços, aumentar a agilidade e reforçar a transparência no atendimento à população.

A secretária Cintia Lira destacou o comprometimento e o trabalho dedicado de sua equipe para viabilizar as iniciativas e transformações realizadas pelo setor público. “Gostaria de expressar minha gratidão pelo compromisso e trabalho de todos que contribuíram para que essas iniciativas saíssem do papel e se tornassem realidade. Desenvolvemos ações importantes que têm trazido resultados positivos para a administração pública, contribuindo para melhorar a rotina de trabalho dos servidores e oferecendo mais praticidade e qualidade nos serviços para a população”, pontuou ela.

Para o prefeito, o “Governança Digital e Gestão Sem Papel” é motivo de orgulho para a cidade e a utilização da iniciativa continuará durante seu mandato. “O programa incentiva práticas mais sustentáveis ao modernizar processos administrativos por meio da digitalização, reduzindo a necessidade de materiais impressos e contribuindo para a diminuição da emissão de carbono. Ao longo dos seis anos de funcionamento, na gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, a iniciativa só trouxe benefícios, trazendo impactos positivos para a rotina da população. Estamos comprometidos em buscar sempre soluções que combinem transparência e responsabilidade ambiental, proporcionando melhor qualidade de vida para nossos cidadãos e garantindo a preservação do meio ambiente para as futuras gerações,” afirmou Pedro Ishi.