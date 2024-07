Suzano sedia 2ª edição da "Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem" no dia 18 de agosto

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, realizará, no dia 18 de agosto, a 2ª edição da “Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem”, em Suzano. Com percursos de 5 km e 10 km para a modalidade corrida e de 5 km para caminhada, a iniciativa visa estimular a prática de atividades físicas, oferecer momentos de lazer e bem-estar para a comunidade, colaboradores(as) da companhia e seus familiares e ainda incentivar ações beneficentes, com a arrecadação de itens para instituições filantrópicas do município.

O evento esportivo é realizado por meio de uma parceria entre a Suzano e a empresa Chelso Sports, com apoio da Prefeitura de Suzano. Neste ano, as doações serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município, que fará a destinação às entidades e famílias cadastradas. As inscrições para participar da Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem devem ser realizadas por meio do link https://shorturl.at/j8ajx. As vagas são limitadas e são esperados cerca de mil participantes.

“Estamos felizes por realizar mais essa edição da corrida em Suzano, um evento que vai proporcionar momentos de lazer e bem-estar para os nossos colaboradores(as) e para a comunidade. A Suzano acredita que só é bom para nós se for bom para o mundo e ações como essa refletem diretamente na saúde e na qualidade de vida de todos(as). Além disso, o evento tem caráter social com a arrecadação de produtos de higiene e alimentação, que serão doados para entidades beneficentes e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica”, comenta Marcelo de Mello, diretor de Segurança, Facilities e Saúde Ocupacional da Suzano.

A corrida leva o nome de um programa interno da Suzano – o Faz Bem -, que atua em cinco pilares da saúde: preventiva, mental, social, física e ergonômica. Por meio desse programa, a empresa desenvolve diversas iniciativas voltadas à saúde, qualidade de vida e bem-estar dos(as) colaboradores(as).

Atrações

O evento deste ano deve contar com algumas atrações extras. Entre elas, está a participação de atletas do Suzano Vôlei, que farão um aquecimento para preparação dos participantes antes da corrida. A partir das 9 horas, o time realiza uma clínica de vôlei infantil, com sorteio de camisetas para as crianças participantes.

Além do Suzano Vôlei, a competição terá a presença do atleta americanense Hugo Farias, que entrou recentemente para o livro de melhores performances do Guiness Book como recordista mundial por correr 366 maratonas em um ano e um dia. Antes disso, Hugo já havia se tornado o primeiro atleta das Américas a concluir o desafio de correr uma maratona por dia em um ano. Ao longo da jornada, o maratonista correu 15.401.175 metros.

Participantes e visitantes do evento esportivo também contarão com Arena Kids, com monitor para crianças acima de 6 anos, e plataforma de fotos e vídeos Giro 360°. A Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem terá ainda o Espaço Sustentabilidade, onde haverá exposição e venda de trabalhos artesanais desenvolvidos por projetos sociais apoiados pela empresa, e a participação de alguns food trucks.

Inscrições solidárias

Para garantir a participação no evento, as pessoas interessadas precisam fazer um pré-cadastro pelo site da corrida e efetivar a inscrição por meio da doação de um kit com itens de higiene ou alimentação, à escolha de cada participante.

São duas opções de kits para doação, independentemente da modalidade escolhida: o primeiro kit deve ser composto por dois cremes dentais, dois sabonetes, um shampoo de 300ml e um desodorante. Já o segundo kit deve conter dois quilos de arroz, um litro de óleo, um quilo de feijão e um pacote de macarrão.

A entrega das doações deverá ser feita no Pavilhão Zumbi dos Palmares, no Parque Max Feffer, nos dias 16 e 17 de agosto (sexta-feira e sábado), de acordo com os horários selecionados no momento da inscrição. Na ocasião, os participantes também já poderão retirar seus kits da corrida e caminhada, com exceção da camiseta que deverá ser retirada no dia da prova. Além de fazer a entrega do kit doação, é necessário que os inscritos apresentem um documento com foto (CNH ou RG) e o comprovante do pré-cadastro.

A Corrida

A Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem terá concentração no Parque Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), a partir das 6h30. A largada da prova de 10 km ocorrerá às 7h e a da prova de 5 km será às 7h10.

Todos(as) os(as) participantes que completarem o percurso receberão uma medalha de participação. Além disso, os(as) cinco primeiros(as) colocados(as) no ranking geral da corrida, de 5 km ou 10km, e os três primeiros por cada categoria (masculino, feminino e por faixa etária a cada 10 anos) também receberão troféus. Haverá ainda sorteio de brindes para os participantes após a realização da prova.