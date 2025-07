Suzano supera Mogi em ticket médio de venda no comércio

O ticket médio de vendas de Suzano supera outros municípios, como Mogi das Cruzes. Em entrevista ao DS, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE), Rodrigo Guarizo, afirmou que o ticket médio de vendas da cidade, bem como o PIB per capita, superou o de Mogi das Cruzes. O município também bateu o recorde de vendas no varejo do Alto Tietê, segundo informações do Sincomércio.



Guarizo relata que assumiu a gestão da ACE em um momento muito bom para Suzano, com o comércio crescendo cada vez mais. “Ainda temos alguns índices abaixo, mas Suzano está num crescimento muito forte. Recuperamos arrecadação de ICMS, já fomos a 14ª cidade do Estado, e estamos chegando perto disso de novo. Os números do Caged também são positivos, com mais contratações do que demissões nos últimos meses”, disse.

Desde antigamente, o varejo municipal era completo, suprindo as demandas da região. “Se você não encontrava algo aqui, tinha que ir para São Paulo”, comenta Guarizo. Atualmente é possível encontrar de tudo, desde utilidades para o lar, até produtos de grandes indústrias ou serviços detalhados, o que mostra o fortalecimento do comércio local.

Além do aumento nas vendas, a cidade também tem atraído grandes redes varejistas e apresenta saldo positivo na geração de empregos, de acordo com os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). “Isso significa que temos mais contratações do que demissões nos últimos meses”, explicou Guarizo.

Apoio ao consumidor inadimplente

Paralelamente ao serviço que permite a Associação realizar levantamentos de dados, a ACE também oferece serviços voltados ao consumidor. Um exemplo é a consulta de dívidas no sistema Boa Vista. Quem estiver inadimplente pode procurar a entidade para verificar pendências e, em alguns casos, negociar os débitos com condições facilitadas.

Embora varie bastante, o número de devedores fica oscilando por volta dos seis e oito mil. “Algumas pessoas pagam e saem da lista, outras entram”, apontou. Guarizo ainda detalha que: “Em comparação com um ou dois anos atrás, esse número estava menor, mas voltou a crescer no último ano e meio, dois anos”.

Para checar a inadimplência, o consumidor deve ir até a Associação com documento de identidade e solicitar uma busca no sistema. Todos os débitos, sendo conta de energia, água, varejistas grandes, cartão de crédito e outros, vão aparecer. Existem casos em que é necessário fazer o acordo diretamente pelo aplicativo “Acordo Certo” ou entrar em contato com o comércio onde a dívida foi feita. “É um serviço com uma taxa simbólica, e o resultado da consulta sai na hora. A negociação é sempre recomendada, tanto para o devedor quanto para o comerciante”, afirmou Guarizo.

Projetos e eventos

A ACE Suzano realiza ações em datas comemorativas e organiza eventos como o Liquida Suzano e o sorteio de Natal, que já teve sua versão digital implantada com sucesso. Neste ano, a associação planeja intensificar as campanhas e ampliar o uso de tecnologia

Entre os projetos em andamento estão a “Loja do Futuro”, uma iniciativa em parceria com o SEBRAE e o Sincomércio, que visa integrar o comércio local às novas tecnologias de venda. “Estamos passando por um momento complicado para o varejo, com juros altos e muitas incertezas, então a gente tenta realizar ações para minimizar os impactos”, informou Guarizo.

Outra frente importante da associação é o SEMEC (Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura), criado durante a gestão de Guarizo, com ações voltadas ao empreendedorismo feminino e ao apoio social, como as atividades voltadas às mães atípicas.

Cursos, produtos e podcast

Ainda, a ACE oferece diversos produtos e serviços aos associados, como auditório para eventos, consultorias, certificação digital e convênios com operadoras de celular e seguros.

Também promove cursos e palestras, muitas vezes em parceria com o Sebrae ou a OAB, como a que foi realizada nesta quarta-feira (21) sobre as mudanças na legislação trabalhista.

Além disso, a associação mantém um podcast semanal, transmitido ao vivo, com a participação de empresários e personalidades locais. “A ideia é ter um bate-papo descontraído e relevante, com assuntos do cotidiano do empreendedor”, explicou Guarizo.