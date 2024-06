Suzano tem primeiro Centro de Atenção Psicossocial 24 horas da região; demanda deve aumentar 15%

O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (Caps AD) Vita é o primeiro Caps 24 horas do Alto Tietê, após mudança no horário feita pela Prefeitura de Suzano. Com a alteração, a demanda na unidade deve aumentar em 15%, de acordo com a estimativa da administração. Uma solenidade para oficializar a mudança foi feita na manhã deste sábado (22).

A Prefeitura realizou uma revitalização na unidade, que adequou os serviços prestados para acomodar oito leitos de hospitalidade noturna, voltados para a oferta de cuidados intensivos às pessoas que apresentam dependência química e vício de álcool. Antes, o funcionamento era de segunda a sexta-feira, das 7 às 17 horas.

O espaço também terá 36 novos profissionais das áreas de psiquiatria, clínica médica, psicologia, serviço social e enfermagem. Eles se juntam aos 52 funcionários que já atuavam na unidade.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) falou sobre a importância do Caps 24 horas em Suzano. “O primeiro serviço de Caps 24 horas em Suzano e região. Vai ter um atendimento muito significativo, principalmente atendendo aquelas pessoas que, por vários motivos, estão em situação de rua. Vamos poder atender com muito amor e carinho, restaurando a dignidade dessas pessoas para que elas possam voltar a ter uma vida normal, cheia de saúde e de alegria. Vai ser um grande avanço e exemplo de referência, tanto em Suzano como em toda a região”, disse.

O secretário de Saúde, Dr. Diego Ferreira, explicou o funcionamento da unidade. “Além do atendimento 24 horas, de segunda a segunda, estamos contando com uma ambulância 24 horas. Teremos RH completo, médico psiquiatra, psicólogo, médico clínico geral, terapeutas. Teremos oficinas de terapia, tem um bazar onde as pessoas podem vender peças de roupa. Temos toda a estrutura física, emocional e psicológica para que as pessoas possam, cada vez mais, sair desse mal que transforma o mundo, que é o vício tanto em álcool quanto em drogas”.

O atendimento será feito por encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e por procura voluntária. “Teremos o encaminhamento pelas UBSs, que é o paciente que faz o acompanhamento e a psicóloga da rede entende que há a necessidade de ser acompanhado pelo Caps. Tem a procura voluntária, que o paciente que entender ser necessária aquela internação pode procurar o Caps para ser internado por até 14 dias consecutivos para iniciar seu tratamento e, posteriormente, acompanhamento da rede”, explica o secretário de Saúde.

O Caps AD Vita está localizado na Rua Dr. Deodato Wertheimer, 33, na Vila Costa. Acompanharam a cerimônia o prefeito Rodrigo Ashiuchi; a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Larissa Ashiuchi; os secretários de Saúde, Diego Ferreira, de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, de Comunicação Pública, Paulo Pavione, de Meio Ambiente, Rinaldo Sadao Sakai, de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo, e de Administração, Cintia Lira; e os vereadores Joaquim Rosa, Artur Takayama, Nelson do Fadul, Pacola, Pedro Ishi e Denis.

Prefeitura é contemplada pelo governo federal e terá outro Caps AD 24 horas

Durante a solenidade, o secretário de Saúde revelou que a Prefeitura de Suzano foi contemplada pelo governo federal em cerca de R$ 2,5 milhões para a construção de um novo Caps AD 24 horas. “O novo Caps ficará localizado na Rua Felício de Camargo, ao lado do Restaurante Popular, e contará com 15 leitos. Vamos dobrar o número de leitos. Uma arquitetura nova e que ajudará muito mais nos atendimentos dos pacientes dependentes químicos da cidade”.

Em entrevista coletiva, o prefeito Rodrigo Ashiuchi deu mais detalhes do processo após a liberação dos recursos, sem dizer prazo para início da obra. “Temos uma parceria com o governo federal, foi aprovada mais uma unidade 24 horas. Vai ser perto da estação. Um trabalho em parceria com a Saúde e com a Assistência Social. Estamos unindo forças para prestar esse serviço com a maior presteza possível. Aqui em Suzano queremos dar dignidade. As vidas importam”, disse o prefeito.