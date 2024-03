Suzano tem programação especial para o Mês da Mulher

Em alusão ao Mês da Mulher, a Prefeitura de Suzano preparou uma série de atividades para serem realizadas em diversos equipamentos da cidade até 31 de março. As ações incluem atendimentos e exames ginecológicos, atrações culturais, encontros, palestras, orientações, entre outras, além da inauguração do Departamento da Mulher, marcado para ocorrer nesta sexta-feira (08/02), data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, no subsolo do Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – Centro).

A expectativa é de que várias ações e projetos da administração municipal relacionados ao público feminino hoje em andamento, como o curso de Promotoras Legais Populares (PLPs) e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), bem como outras atividades que vierem a ser criadas, sejam abarcadas pelo novo setor.

Também pensando no bem-estar do público feminino, todas as 24 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) promoverão coleta para exame de papanicolau. Os atendimentos serão realizados em livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Especialmente nesta sexta-feira, das 7 às 16 horas, a Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos (rua Kazuo Kajiwara, 91 - Parque Santa Rosa) realizará consultas ginecológicas durante o dia para pacientes com pré-agendamento e gestantes de alto risco, testagem rápida de hepatite e HIV, além de 150 ultrassonografias, incluindo exames de imagem transvaginal, ultrassom de mama e pélvica pré-agendados.

No mesmo dia, a Clínica da Mulher receberá palestras em dois horários diferentes: às 9 horas, a coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Raps), Dulce Ramos, fará um alerta sobre saúde mental. Simultaneamente, a psicóloga e coordenadora da Rede de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Doméstica e Sexual (RAPSVDS), Magna Damasceno, trata sobre o tema. As mesmas palestras serão realizadas novamente às 14 horas.

Cuidados

As 12 Unidades de Saúde da Família (USFs) terão programação especial em março. As atividades começam nesta quinta-feira (07/03), na USF Manuel Evangelista Oliveira, no Jardim São José, e terminam no dia 28 (quinta-feira) na USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva, na Vila Fátima, com uma vasta programação (ver tabela).

O secretário municipal de Saúde, Diego Ferreira, destacou a grande oferta de serviços, ressaltando que os trabalhos serão realizados tanto para atender pacientes sem agendamento prévio, nos casos de livre demanda, quanto aquelas que foram agendadas ou encaminhadas pelos postos. “É um grande momento para as mulheres procurarem uma das unidades de saúde para usufruir dos serviços disponíveis e quero aproveitar para pedir também para que as agendadas compareçam às consultas, não faltem. Estudamos os locais e disponibilizamos serviços para atender mulheres nos quatro cantos da nossa cidade”, ressaltou Ferreira.

Cultura

Além das atividades voltadas à saúde, a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, preparou uma programação diversificada. A partir desta quinta-feira (07/03) e até 29 de março, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas, o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro) recebe a “Exposição Marias”. A atividade possui a curadoria de Kelly Ramos e tem o propósito de homenagear mulheres ancestrais como avós, mães, tias, pessoas comuns que tiveram e têm papel fundamental na formação da sociedade.

No domingo (10/03) ocorre mais uma edição do “Rock no Parque”. A atividade contará com artistas mulheres e será realizada no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Já na próxima quinta-feira (14/03), às 19 horas, o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré (rua General Francisco Glicério, 1.354 – Centro) recebe o musical “Dona da Rua – Samba Revolução”. O último evento será o bate-papo “Vozes que Representam – Especial Mulheres”. A ação será no dia 21 (quinta-feira), às 19h30, no anfiteatro Orlando Digenova, no interior do Centro Cultural Moriconi, e contará com a presença de Danielli Guerreiro, conhecida por desenvolver um trabalho de integração com mulheres refugiadas, as integrando na sociedade brasileira.

Outras ações

A prefeitura também efetuará iniciativas voltadas à saúde mental das funcionárias públicas por meio do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS). As atividades incluem exibição de filmes, rodas de conversa, orientações, aulas de dança e brindes para quem participar. O serviço é realizado por meio de parceria entre as Secretarias de Administração e de Governo.

Já o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) iniciou a celebração do Mês da Mulher na última segunda-feira (04/03) ao iniciar as inscrições para o 4° encontro “Constelação Familiar na Prática”, com 60 vagas. A atividade será na sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro) na quarta-feira (13/03), das 18 às 22 horas, e será ministrada pela consteladora Fabiana Marcolongo. No mesmo dia começam as aulas de hidroginástica só para mulheres, com 90 participantes inscritas pelo Saspe, na piscina do Parque Max Feffer.

A programação segue na sexta-feira , quando será realizada a primeira aula on-line da 12ª edição do curso de Promotoras Legais Populares, formação dedicada à promoção da cidadania sob a perspectiva da igualdade de direitos.

A primeira-dama e dirigente do Saspe, Larissa Ashiuchi, convidou as mulheres para participar das ações. “Toda essa programação foi pensada e preparada para elas, de maneira que as valorizem não só neste mês, mas em todos os meses. Estamos à disposição e esperamos ter grande procura por essas atividades”, declarou Larissa.

Desenvolvimento

Por fim, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social promove na próxima quarta-feira (13/03) uma ação especial dedicada às mulheres atendidas no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A ação acontecerá no prédio do antigo Restaurante Popular (rua Dr. Felício de Camargo, 622 – Centro) e contará com várias palestras, apresentações musicais e orientações diversas, sendo realizada das 8 horas ao meio-dia.

Tabela das USFs com ações especiais

Dia 7

USF Manuel Evangelista Oliveira (Jardim São José): início às 8 horas com coleta de exames citopatológicos (demanda livre)

Dia 8

USF Recanto São José: início às 9 horas com coleta de papanicolau. Às 13 horas haverá palestras, auriculoterapia e dinâmica no salão

USF Vereador Marsal Lopes Rosa (Vila Amorim): início às 8h30 com palestra com a equipe multidisciplinar (médico, enfermeiro, ACS, odontologia e psicóloga), coleta de exames de citopatologia (demanda livre) e avaliação odontológica

USF Maria José Lima Souza (Jardim Ikeda): início às 9h30 com coleta de papanicolau (demanda livre), palestras com a equipe multidisciplinar, oferta de teste rápido, SPA das mãos e auriculoterapia

USF Jardim Europa: início às 9h30 com palestra na unidade e coleta de papanicolau (demanda livre)

Dia 11

USF Onésia Benedita Miguel (Jardim Suzanópolis): das 8 às 15 horas, a unidade contará com palestra, coleta de exames de papanicolau (demanda livre), avaliação odontológica e auriculoterapia

Dia 14

USF Jardim do Lago: a programação começa às 9 horas com palestra na unidade com a equipe multidisciplinar, coleta de papanicolau (demanda livre) e exames preventivos

Dia 15

USF Antonio Marques de Carvalho (Jardim Maitê): início às 9 horas com palestra com a equipe multidisciplinar, oferta livre de papanicolau e teste rápido

Dia 20

USF Marcelino Maria Rodrigues (Jardim Brasil): início às 9h30 com palestras com a equipe multidisciplinar, papanicolau (demanda livre) e auriculoterapia;

Dia 22

USF Dr. Eduardo Nakamura (Miguel Badra): início às 9 horas com palestra sobre a importância da prevenção ao câncer de mama com a equipe multidisciplinar, avaliação odontológica e make-up

Dia 25

USF Maria Inês Pinto dos Santos (Jardim Revista): início às 8 horas com palestras e exames preventivos, como coleta de papanicolau

De 26 a 28

USF Vereador Gregório Bonifácio da Silva (Vila Fátima): início às 8 horas com palestras, coleta de exame citopatológico (demanda livre) e avaliação odontológica