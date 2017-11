Suzano terá curso sobre uso das redes sociais em negócios

A Prefeitura de Suzano abriu inscrições para o curso de capacitação “Facebook para Negócios”, que terá início na próxima segunda-feira (13) na Escola Empreendedora de Corte e Costura, localizada na Rua Sebastião Moreira, 291, no Parque Palmeiras, em uma parceria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social (Indes).

O curso é voltado a comerciantes e a micro e pequenos empresários de Suzano e contará com 80 vagas, que serão divididas entre inscritos no Indes e na Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE). As aulas serão ministradas pela equipe da rede social, em parceria com a pasta do Desenvolvimento Econômico de Suzano. O curso é gratuito.

As aulas têm como objetivo permitir a melhor abordagem, por parte dos comerciantes e empresários, na exposição de suas marcas e produtos, utilizando ferramentas que permitam o maior alcance e notoriedade dentro da principal ferramenta virtual em atividade no País.

O curso terá duração de três horas e concederá certificados a cada um dos participantes. Para participar, o interessado deve comparecer à sede do Indes de Palmeiras ou na sede da Associação Comercial e Industrial de Suzano (ACE), na Rua Presidente Rodrigues Alves, 157, no Centro, onde devem apresentar nome, documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física (CPF).

Desde o início do ano, 661 pessoas participaram de cursos de capacitação promovidos pela pasta de Desenvolvimento Econômico, realizados em parceria com empresas e entidades como o Serviço Brasileiro de Apoio À Micro e Pequena Empresa (Sebrae), entre outros. Segundo o secretário André Loducca, o trabalho integra a política da pasta para o município. “Faz parte da nossa política de desenvolvimento um trabalho em várias áreas do governo e da sociedade e é na somatória de esforços que se faz a diferença”, explicou.

Mais informações sobre o curso estão disponíveis pelo telefone do Indes, no (11) 4751-3199, ou na ACE, pelo (11) 4744-8400.