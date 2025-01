Suzano triplica número de médicos; quadro passa de 186 para 631 profissionais

A Secretaria de Saúde de Suzano divulgou o último balanço de médicos em atuação na saúde pública do município, contemplando a rede de Atenção Básica, as especialidades e a Rede de Urgência e Emergência, totalizando 631 profissionais atualmente. O número supera o triplo da quantidade observada em 2017, quando a cidade contava com 186.

O maior avanço observado foi durante o último ano. Em 2023 o município contabilizava 400 médicos, passando a contar com mais 231 em 2024. O aumento foi observado nas contratações próprias da administração municipal, com a admissão de 12 novos profissionais, e principalmente por meio da parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS).

A organização social, responsável pela operação das Unidades de Saúde da Família (USFs), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Revista, passou a oferecer mais médicos na rede em 2024, entre plantonistas, pediatras, ortopedistas e traumatologistas, médicos da Estratégia de Saúde da Família, clínicos e coordenador médico.

Em relação às contratações por meio do programa “Mais Médicos”, do governo federal, Suzano também garantiu a ampliação do quadro com mais que o dobro da quantidade observada há oito anos. Em 2017 eram 15 profissionais em atuação na cidade por meio da iniciativa; já em 2024 eram 39, divididos entre generalistas e médicos da Estratégia de Saúde da Família.

De acordo com o chefe da pasta, Diego Ferreira, a ampliação do quadro é indispensável para a melhoria da Saúde. “As contratações da prefeitura, aliada ao programa ‘Mais Médicos’ e ao trabalho do INTS, que hoje também opera o Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) com 154 médico de diferentes especialidades à disposição por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), são de extrema importância para o aprimoramento do serviço e do acesso à saúde pública de qualidade”, comentou. O prefeito Pedro Ishi, que também foi secretário de Saúde entre 2021 e o início de 2024, destacou a relevância do quadro diante das entregas em Suzano.

“Nossa cidade não é perfeita, mas hoje, após a gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, temos um município muito melhor do que aquele que pegamos em 2017”.