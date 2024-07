Suzano vai concluir a instalação dos primeiros contentores subterrâneos

A Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos informou que irá concluir nas próximas semanas a instalação dos primeiros contentores subterrâneos da cidade, que contemplarão o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador); a Praça João Pessoa, no centro; e o Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno, que está sendo construído na estrada do Koyama, 365.

A implementação destas estruturas foi viabilizada por meio do trabalho que é desenvolvido junto com a Renova Suzano, concessionária responsável pela gestão de resíduos sólidos no município.

A pasta ainda aponta que a nova tecnologia de armazenamento de resíduos sólidos mantém a qualidade do ambiente em espaços públicos, já que evita acúmulo de vetores e a propagação de odores. Estas estruturas permitem que tudo que for coletado fique “enterrado”, deixando expostas apenas as bocas seletoras, que indicam os locais adequados para depósito de até mil litros de materiais orgânicos e dois mil litros de materiais recicláveis. A estrutura interna tem limitador de acesso e fechamento automático de contrapeso.

Os resíduos sólidos armazenados podem ser facilmente retirados por veículo coletor de carga traseira. A estrutura de elevação é operada a partir de um sistema hidráulico ativado por engate rápido adaptado a este equipamento ou por meio de central hidráulica independente.

Os contentores subterrâneos se somam ao conjunto de medidas que visam ao aprimoramento da gestão de resíduos sólidos na cidade. No fim do mês passado, já havia sido anunciada a Parceria Público-Privada (PPP) entre a Prefeitura de Suzano e a concessionária Renova Suzano, por meio da empresa BAL Suzano, que viabilizará a instalação de uma usina que aplicará tecnologia sustentável para transformar 9 mil toneladas de resíduos sólidos por mês em energia para a rede de distribuição do município. A unidade será construída por meio de um investimento de R$ 160 milhões, numa área de 43 mil metros quadrados na estrada do Samuel, no bairro Fazenda Aya, e deverá iniciar suas atividades em 2027.