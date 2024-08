Suzano volta no tempo e lembra vitória em programa de Silvio Santos

A morte do apresentador e empresário Silvio Santos no sábado passado (17) trouxe para Suzano lembrança da participação e vitória no programa “Cidade contra Cidade” apresentado na década de 1980. O programa era uma competição em que duas cidades se enfrentavam em uma série de desafios, gincanas e atividades esportivas, sempre envolvendo a participação dos moradores. “Era um dos programas mais assistidos do Brasil”. O prêmio era uma doação em dinheiro para uma instituição.

Nesta semana, a Página “Suzano Antigo”, administrada pelo ex-secretário de Relações Públicas, Ariovaldo Pereira Nunes, publicou fotos antigas de 1987 da participação de integrantes de Suzano no programa. “Foi uma forma de homenagear Silvio Santos”, disse Ariovaldo. Ele lembra que Suzano teve duas participações enfrentando as cidades de Piracicaba e Campinas.

“Um evento que jamais sairá de nossas mentes. A cidade toda unida”, lembrou. A participação suzanense contava com entidades, como Lyons, Rotary, clubes esportivos e membros da colônia japonesa. Pedro Ishida era o prefeito da época. Segundo Ariovaldo, a vitória de Suzano garantiu, por exemplo, ajuda financeira, na época, para a Santa Casa de Suzano. Nesse dia o programa foi apresentado por Agusto Liberato, o Gugu. “Mas Silvio Santos estava nos bastidores e chegou a ir até a plateia e brincou com os integrantes”.

“Lotamos quatro ônibus para participar do evento”, disse. Ariovaldo lembrou que as disputas entre as cidades escolhiam o melhor cantor, miss e tinham de cumprir tarefas das mais difíceis.