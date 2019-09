Tabata Amaral participa da 8ª edição de 'Gabinete Itinerante', em Suzano, e nega ser candidata à prefeita em SP

Suzano recebeu na tarde desse sábado, 14, a 8ª Edição do "Gabinete Itinerante", promovido pela deputada federal Tabata Amaral (PDT). O Casarão das Artes foi o local escolhido para receber o evento, que teve como tema "Prevenção e Combate à Violência Contra a Mulher".

Para essa edição, a deputada teve como convidada a promotora de Justiça Gabriela Manssur, que é idealizadora de vários projetos de empoderamento feminino.

O evento contou com apresentação do grupo de danças urbanas Unity Street, que é composto por crianças e adolescentes. Após isso, os jovens participaram de uma roda de conversa com Tabata e Gabriela.

A deputada explicou que o objetivo do projeto é aproximar as pessoas daquelas que as representam na política. “Nossa proposta é pegar nossa biblioteca ambulante, escolher um tema relevante para o mandato e tenta trazer a pessoa mais especial e que mais entenda daquilo”, disse Tabata. “A sociedade precisa saber o que estamos fazendo e nós precisamos saber o que falta para atender todas as demandas da sociedade”, afirmou a promotora Gabriela Mansur.

PDT

Durante a entrevista, Tabata pediu honestidade ao partido que integra - ela e mais sete deputados estão suspensos por terem votado a favor da Reforma da Previdência - e pediu uma definição sobre o caso. “Não dá para manter oito deputados suspensos. São milhares de eleitores que não estão sendo representados”, disse.

Outro partido

A deputada reforçou que não recebeu convite formal do PSDB e afirmou que só conversará com outros partidos caso o PDT a expulse. “Não é porque estão sendo incorretos comigo que serei com eles”, afirmou.

Ela também descartou qualquer chance de integrar o PSL ou o Novo por se considerar “de centro-esquerda”. “Marece um pouco de desconhecimento da minha luta dizer que vou para esses partidos”, disse.

Prefeitura

Ao ser questionada se poderia tentar a Prefeitura de São Paulo em 2020, Tabata Amaral rechaçou a hipótese e disse que vai cumprir os 4 anos de mandato. "Em nenhum momento considerei me candidatar no próximo ano. Foi uma história que o PDT criou e gerou bastante conflito", afirmou.