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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Cidades

Ferraz promove 1º Workshop de Segurança Urbana com oficiais da Polícia Militar do Estado de SP

Objetivo é promover uma ampla discussão sobre a segurança pública no Alto Tietê de forma integrada, promovendo momento de capacitação, discussão e debate aos órgãos de segurança

11 junho 2026 - 15h21Por De Ferraz
Cássio Araújo de Freitas, Oficial da Polícia Militar é um dos convidados Cássio Araújo de Freitas, Oficial da Polícia Militar é um dos convidados - (Foto: Divulgação)

Ferraz sediará nesta sexta-feira, dia 12 de junho, das 8 às 12 horas, o 1º Workshop de Segurança Urbana - Juntos Por Uma Cidade Mais Segura! no Salão Montreal, no bairro do Tanquinho. O evento é organizado pela Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos por meio da Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Civil, com a presença do coronel da Polícia Militar: Cássio Araújo de Freitas, Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo com vasta experiência em gestão estratégica e comando operacional, ex-comandante da PM do Estado de SP. Outra convidada especial é a coronel Eunice Rosa Godinho, oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo com destacada atuação em liderança, formação e gestão de pessoas.

O evento é aberto a todos os interessados no tema da segurança pública. Foram convidados representantes de todos os segmentos que integram as forças de segurança como Guarda Civil Municipal (GCM), Guardiã Maria da Penha, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Representantes de todo Alto Tietê foram convidados para o evento, inclusive, o convite foi estendido aos representantes dos municípios durante a reunião da Câmara Técnica de Segurança do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), da qual a secretária de Segurança Urbana e Defesa Civil de Ferraz, coronel Daniele de Freitas, que é vice-presidente: "É com imenso prazer que convido todos a participarem deste workshop de segurança pública, que é feita por pessoas e para pessoas. Todo o conhecimento auxiliará no planejamento das ações e na execução prática das atividades por uma cidade mais segura, para a prevenção, integração e conscientização. Foi pensando com muito carinho para integrar as forças de segurança do município e toda a região neste debate e discussão", afirmou a secretária.  

O Salão Montreal Eventos está localizado na rua Antônio Silvestre Leite, 150, no bairro do Tanquinho. 

 

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