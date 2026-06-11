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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Cidades

ACE Suzano projeta alta de até 3,5% nas vendas para o Dia dos Namorados na cidade

Data comemorativa é uma das mais importantes do varejo e deve impulsionar principalmente o setor de moda, perfumaria e gastronomia

11 junho 2026 - 15h07Por da Reportagem Local
Flor é um dos itens mais procurados durante a dataFlor é um dos itens mais procurados durante a data - (Foto: Divulgação)

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está otimista com o movimento do comércio para este Dia dos Namorados (12/06). A expectativa é de que as vendas na cidade tenham um aumento de aproximadamente 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo o apelo emocional da data e a mobilização do varejo local para atrair consumidores.

Tradicionalmente, os itens mais procurados pelos casais nesta data incluem perfumes, roupas, calçados, acessórios de moda, celulares, flores, passeios, viagens e experiências gastronômicas, como almoços e jantares românticos. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o comércio varejista brasileiro deve alcançar um volume de vendas de aproximadamente R$ 2,84 bilhões, descontada a inflação.

Segundo o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, o Dia dos Namorados ocupa posição de destaque no calendário comercial. “Essa é uma das datas comemorativas mais relevantes para o varejo, pois envolve emoções, relacionamentos e celebrações, fatores amplamente explorados pelas campanhas publicitárias e estratégias de vendas”, apontou.

A ACE Suzano segue acompanhando os indicadores e oferecendo apoio aos empresários com campanhas e orientações para aproveitar o período da melhor forma. A entidade também convida os consumidores a prestigiar o comércio local e escolher presentes que aquecem o coração e a economia da cidade.

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