ACE Suzano projeta alta de até 3,5% nas vendas para o Dia dos Namorados na cidade

A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano está otimista com o movimento do comércio para este Dia dos Namorados (12/06). A expectativa é de que as vendas na cidade tenham um aumento de aproximadamente 3,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, refletindo o apelo emocional da data e a mobilização do varejo local para atrair consumidores.
Tradicionalmente, os itens mais procurados pelos casais nesta data incluem perfumes, roupas, calçados, acessórios de moda, celulares, flores, passeios, viagens e experiências gastronômicas, como almoços e jantares românticos. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o comércio varejista brasileiro deve alcançar um volume de vendas de aproximadamente R$ 2,84 bilhões, descontada a inflação.
Segundo o presidente da ACE Suzano, Cristiano Homan, o Dia dos Namorados ocupa posição de destaque no calendário comercial. “Essa é uma das datas comemorativas mais relevantes para o varejo, pois envolve emoções, relacionamentos e celebrações, fatores amplamente explorados pelas campanhas publicitárias e estratégias de vendas”, apontou.
A ACE Suzano segue acompanhando os indicadores e oferecendo apoio aos empresários com campanhas e orientações para aproveitar o período da melhor forma. A entidade também convida os consumidores a prestigiar o comércio local e escolher presentes que aquecem o coração e a economia da cidade.