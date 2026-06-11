'Baby, me Leva!' proporciona 2,4 mil adoções de animais desde 2020

O projeto “Baby, me Leva!”, da Prefeitura de Suzano, já proporcionou um novo lar para 2.486 cães e gatos desde a sua implantação, em 2020. Desenvolvida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a iniciativa reforça as políticas públicas voltadas à adoção responsável e ao bem-estar animal na cidade.

O projeto teve início em formato on-line e, posteriormente, passou a contar também com ações presenciais, sendo o Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, um dos principais espaços para os eventos.

Somente neste ano, 218 animais foram adotados, sendo 131 cães e 87 gatos, resultado que demonstra a consolidação da iniciativa e a adesão da população à causa. O trabalho é desenvolvido com foco na responsabilidade, garantindo que os interessados recebam orientações adequadas e compreendam os cuidados necessários para oferecer segurança, afeto e qualidade de vida aos pets.

No recorte com dados detalhados a partir de 2023, quando a pasta começou a quantificar separadamente por espécie e modalidade de atendimento, os dados apontam para 1.790 adoções, sendo 1.191 cães e 599 gatos. Deste total, 282 animais foram adotados por meio da plataforma on-line: 183 cães e 99 gatos. Já nas ações presenciais, foram 1.508 adoções, com 1.008 cães e 500 gatos acolhidos por novas famílias.

Os interessados em dar início ao processo de forma virtual podem acessar a plataforma on-line por meio do link https://baby-me-leva.suzano.sp.gov.br/, para conhecer os animais disponíveis.

Nova edição

Neste domingo (14/06), a pasta realizará uma nova ação presencial do “Baby, me Leva!” no Parque Max Feffer, das 10 às 17 horas. A edição permitirá que o público conheça os animais disponíveis e receba orientações sobre o processo.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente reforça que a adoção deve ser uma decisão consciente, planejada e responsável. Além de oferecer um novo lar, o tutor assume o compromisso de garantir alimentação adequada, cuidados veterinários, proteção, bem-estar e convivência segura ao animal.

O secretário André Chiang destacou que o programa tem contribuído para transformar a realidade de centenas de animais e famílias em Suzano. “O ‘Baby, me Leva!’ é uma política pública que une cuidado, responsabilidade e sensibilização. Cada adoção representa uma nova oportunidade para o animal e também um gesto de amor por parte das famílias que decidem acolher. Nosso trabalho é garantir que esse processo seja feito com orientação, segurança e compromisso com o bem-estar animal”, afirmou.