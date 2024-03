Tarcísio entrega 150 apartamentos e autoriza R$ 24 mi para iniciar a Fatec

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) entrega neste sábado (9), às 10 horas, em Suzano, 150 apartamentos do residencial Vila Ravena.

As habitações foram viabilizadas por meio do programa estadual Casa Paulista, que aportou R$ 1,9 milhão em subsídios habitacionais para atendimento a famílias com renda de até três salários mínimos.

Na mesma cerimônia, Tarcísio também autoriza o início das obras da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Suzano, com investimento de R$ 24 milhões na construção da unidade que vai oferecer cursos superiores de tecnologia em Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.

Ele estará às 10 horas na Rua Mitsuharu Matsushita, 140, Chácara Nova Suzano, em Suzano.

Fatec

A última informação sobre a Fatec tinha sido divulgada em janeiro deste ano.

A empresa responsável por comandar as obras teria sido contratada, segundo o Centro Paula Souza (CPS).

O prazo para o término da construção é de 540 dias, após o início das obras.

A unidade estará preparada para atender 480 estudantes quando estiver em pleno funcionamento.

De acordo com o Diário Oficial do Estado (DOE), edição do último dia 12, a assinatura da licitação para implantação da unidade é datada do dia 10/01/2024.

A responsabilidade da Prefeitura foi realizar a transferência de terreno, a confecção de plantas e demais tramitações.