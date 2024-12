Tarifa de ônibus aumenta em Suzano a partir deste domingo; em Itaquá será em 1º de janeiro

A tarifa de ônibus, em Suzano, sofrerá reajuste de 13,21% a partir deste domingo (29 de dezembro). O valor da passagem dos coletivos e do transporte complementar de vans passa de R$ 5,30 para R$ 6,00.

O valor foi determinado pelo decreto nº 10.173, publicado nesta sexta-feira (27). O reajuste atende um pedido da Radial Transporte Coletivo Ltda., que havia solicitado um valor maior: de R$ 8,00.

ITAQUÁ

Em Itaquaquecetuba, a Secretaria de Mobilidade Urbana, informou que a partir do dia 1º de janeiro de 2025 a passagem de ônibus para itinerários em território municipal terá reajuste:

De R$ 5,10 para R$ 5,80 pelo Viaja Fácil (cartão de transporte), de R$ 5,30 para R$ 6 em dinheiro, de 6,30 para R$ 6,80 no vale-transporte e de R$ 2,55 para R$ 2,90 na modalidade estudante. A gratuidade continua garantida para idosos e pessoas com deficiência.

O reajuste, segundo a concessionária, busca manter seu equilíbrio econômico-financeiro levando em consideração a variação dos preços dos insumos, do salário e gratificação aos motoristas, convenção coletiva, variação no preço do combustível e variação dos índices de preço ao consumidor.

A Prefeitura informou que a 'administração municipal segue com o compromisso de cobrar qualidade por parte da concessionária no serviço prestado a fim de oferecer transporte público seguro e com tarifa justa para a população'.