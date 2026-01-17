Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 17 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 17/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Transporte público

Tarifa de ônibus em Suzano passa de R$ 6 para R$ 6,30 a partir deste domingo

Pedido de reajuste apresentado pela concessionária Radial previa R$ 7,20, mas Prefeitura descartou

17 janeiro 2026 - 13h46Por Edgar Leite - de Suzano
Passagem de ônibus em Suzano será R$ 6,30 a partir deste domingoPassagem de ônibus em Suzano será R$ 6,30 a partir deste domingo - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

A tarifa de ônibus e vans, em Suzano, sobe 5% a partir deste domingo (18) passando de R$ 6 para R$ 6,30.

O valor do serviço municipal de transporte público coletivo foi reajustado após publicação de decreto. Tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). 

De acordo com a Prefeitura de Suzano, inicialmente, o pedido de reajuste apresentado pela concessionária Radial Mais Transporte previa a elevação da tarifa para R$ 7,20. 

No entanto, a administração municipal descartou a solicitação nos moldes apresentados, “por considerar o percentual proposto incompatível com a realidade financeira do cidadão que depende diariamente do transporte público para se locomover, trabalhar e estudar”.

Segundo a Prefeitura, após nova proposta encaminhada pela empresa e análise técnica da administração municipal, chegou-se a um consenso para o valor de R$ 6,30. 

A concessionária justificou o pedido com base na elevação dos custos de operação do sistema de transporte, como combustível/óleo diesel, reajuste do salário de funcionários, peças para os ônibus, pneus, manutenção da frota, inflação e outros itens que compõem a estrutura operacional do serviço, além da aplicação de índices oficiais de preços, como o IPCA.

“Atualmente, o sistema de transporte coletivo municipal opera sem subsídio da Prefeitura, reforçando o compromisso da administração com o equilíbrio financeiro do serviço e a preservação do interesse público”, informou nota encaminhada ao DS.

Ainda de acordo com a Prefeitura, ficou acordado que a concessionária promoverá melhorias no sistema de transporte, incluindo a renovação gradual da frota, ajustes operacionais, ampliação de linhas conforme a demanda e manutenção e reforma de abrigos de pontos de parada, bem como outras benfeitorias que visam qualificar o atendimento prestado à população.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reinauguração da USF Jardim Europa completa dois anos com mais de 174 mil atendimentos
Cidades

Reinauguração da USF Jardim Europa completa dois anos com mais de 174 mil atendimentos

Fórum de Cidades Inteligentes vai premiar prefeitos do Alto Tietê
Cidades

Fórum de Cidades Inteligentes vai premiar prefeitos do Alto Tietê

Mercado Municipal de Suzano celebra 1 ano como referência gastronômica e ponto de encontro da cidade
Cidades

Mercado Municipal de Suzano celebra 1 ano como referência gastronômica e ponto de encontro da cidade

Secretaria de Meio Ambiente transforma pontos de descarte irregular em áreas de lazer
Cidades

Secretaria de Meio Ambiente transforma pontos de descarte irregular em áreas de lazer

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia de São Sebastião
Cidades

Serviços essenciais serão mantidos durante feriado do Dia de São Sebastião

Prefeito de Suzano assume vice-presidência do Condemat+ em posse da nova gestão
Cidades

Prefeito de Suzano assume vice-presidência do Condemat+ em posse da nova gestão