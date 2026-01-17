Tarifa de ônibus em Suzano passa de R$ 6 para R$ 6,30 a partir deste domingo

A tarifa de ônibus e vans, em Suzano, sobe 5% a partir deste domingo (18) passando de R$ 6 para R$ 6,30.

O valor do serviço municipal de transporte público coletivo foi reajustado após publicação de decreto. Tem como base a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

De acordo com a Prefeitura de Suzano, inicialmente, o pedido de reajuste apresentado pela concessionária Radial Mais Transporte previa a elevação da tarifa para R$ 7,20.

No entanto, a administração municipal descartou a solicitação nos moldes apresentados, “por considerar o percentual proposto incompatível com a realidade financeira do cidadão que depende diariamente do transporte público para se locomover, trabalhar e estudar”.

Segundo a Prefeitura, após nova proposta encaminhada pela empresa e análise técnica da administração municipal, chegou-se a um consenso para o valor de R$ 6,30.

A concessionária justificou o pedido com base na elevação dos custos de operação do sistema de transporte, como combustível/óleo diesel, reajuste do salário de funcionários, peças para os ônibus, pneus, manutenção da frota, inflação e outros itens que compõem a estrutura operacional do serviço, além da aplicação de índices oficiais de preços, como o IPCA.

“Atualmente, o sistema de transporte coletivo municipal opera sem subsídio da Prefeitura, reforçando o compromisso da administração com o equilíbrio financeiro do serviço e a preservação do interesse público”, informou nota encaminhada ao DS.

Ainda de acordo com a Prefeitura, ficou acordado que a concessionária promoverá melhorias no sistema de transporte, incluindo a renovação gradual da frota, ajustes operacionais, ampliação de linhas conforme a demanda e manutenção e reforma de abrigos de pontos de parada, bem como outras benfeitorias que visam qualificar o atendimento prestado à população.