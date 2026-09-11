Suzano se destaca por projetos de hortas nas escolas que estimulam educação ambiental 

A Secretaria de Educação de Suzano tem reforçado seu compromisso com a educação ambiental a partir dos projetos de hortas nas escolas que estão sendo desenvolvidos na rede municipal. As iniciativas complementam o aprendizado em sala de aula com práticas sustentáveis que proporcionam experiências de contato direto com a natureza e com o processo de cultivo.

Por meio deste trabalho, que tem sido viabilizado em função das parcerias estabelecidas pela pasta, o espaço escolar está unindo teoria e prática para ensinar Ciências, Matemática e Nutrição de forma lúdica, estimulando hábitos alimentares saudáveis, respeito ao meio ambiente e o trabalho em equipe.

As propostas de levar esse conhecimento para os estudantes estão se tornando efetivas com as atividades que estão à disposição das crianças, como aquelas realizadas pelos projetos “Sementes do Amanhã”, “Pare, Pense e Recicle” e “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar”.

Entre as unidades contempladas com hortas, podem ser citadas as Escolas Municipais Antonio Carlos Mayer (Jardim Maitê), Colorado, Esther Hidalgo Leite Rondinelli (Jardim Gardênia Azul), Zaira Assen Torrano (Jardim Nova América), Sérgio Simão (Jardim Europa), Mércia Amaral Andrade de Brito (Parque Residencial Casa Branca), Marisa Barboza Faria (Jardim Europa), Vereador Antônio Martins (Cidade Edson), Diones Pita Ribeiro (Jardim Maitê), Cláudio José Rodrigues (Jardim Natal), Eliana Pereira Figueira (Jardim Imperador), Engenheiro Isaías Martinelli Gama (Jardim Nova América) e Samira Antoun Bou Assi (Chácaras Nova Suzano).

Algumas ações

O projeto “Sementes do Amanhã – Hortas Pedagógicas”, desenvolvido em parceria com a empresa de fertilizantes ICL América do Sul S.A e com a Aliança Mundial para a Participação Cidadã (Civicus), já promoveu práticas sustentáveis e fortaleceu a educação ambiental em mais de dez escolas do município, contribuindo com a formação de educadores e o ensino aos alunos, que aprendem, por exemplo, o plantio de mudas de beterraba, alface e almeirão.

Por meio desta iniciativa, nasceu o espaço “Flor e Ser”, implantado na Escola Municipal Professora Therezinha Pereira Lima Muzel, no Jardim São José, que conta com uma sala de aula ao ar livre e uma horta pedagógica, que são utilizadas em atividades voltadas à formação e conscientização ambiental.

O ambiente disponibiliza uma horta estruturada com canteiros organizados e diferentes espécies de plantas e flores, em um local adequado para receber as crianças e realizar atividades pedagógicas ao ar livre.

O projeto “Pare, Pense e Recicle” acontece tanto na escola Vereador Antônio Teixeira, no Jardim Monte Cristo, quanto na eescola Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, no mesmo bairro, pela parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, a concessionária SPMar e a ONG Espaço Urbano.

As atividades proporcionam acesso a um jardim sensorial, que amplia as possibilidades de exploração pelas crianças, permitindo que elas toquem, cheirem e observem diversas espécies de plantas. Ao todo, flores, temperos e verduras compõem a estrutura, que incentiva o cuidado com o meio ambiente desde a primeira infância.

Já a iniciativa “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar” é desenvolvida na escola Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique, pela parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+), que viabilizou a implantação de um biodigestor escolar.

O equipamento é responsável pela transformação de resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante. A estrutura inclui ainda cisterna para reuso de água, horta permanente, viveiro pedagógico e ponto fixo de reciclagem e compostagem, consolidando um ecossistema educativo sustentável.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, destacou a importância da educação ambiental na formação das novas gerações e reforçou o valor das parcerias que ampliam as oportunidades de aprendizado. “Cada vez que proporcionamos o acesso dos alunos a espaços como esses, estamos investindo diretamente no futuro das nossas crianças. A horta fortalece o vínculo delas com a natureza e desperta a consciência ambiental desde cedo”, ressaltou a titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou que iniciativas como as hortas pedagógicas contribuem para uma formação mais completa dos estudantes. “A educação também acontece quando a criança coloca a mão na terra, acompanha o crescimento de uma planta e entende, na prática, a importância de cuidar do meio ambiente. É muito importante ver nossas escolas transformando esses espaços em ambientes de conhecimento, convivência e aprendizado, sempre com o apoio de parceiros que acreditam na educação de Suzano”, afirmou.