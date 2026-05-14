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Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
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Cidades

Teatro de Fantoche orienta mais de 500 alunos da rede municipal sobre segurança no trânsito

Atividade organizada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, em parceria com a Polícia Militar, está proporcionando conhecimentos a crianças de cinco escolas

14 maio 2026 - 16h31Por De Suzano
Por meio de um Teatro de Fantoche, 509 alunos de cinco escolas da cidade estão tendo a oportunidade de aprender as leis de trânsito de forma lúdica e divertida.Por meio de um Teatro de Fantoche, 509 alunos de cinco escolas da cidade estão tendo a oportunidade de aprender as leis de trânsito de forma lúdica e divertida. - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano está reforçando a campanha “Maio Amarelo”, de conscientização sobre condução segura, até mesmo com as crianças da rede municipal de ensino. Por meio de um Teatro de Fantoche, 509 alunos de cinco escolas da cidade estão tendo a oportunidade de aprender as leis de trânsito de forma lúdica e divertida.

As apresentações foram organizadas por meio de uma parceria com o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) da Polícia Militar, entre a última quarta e esta sexta-feira (13 a 15/05), no Anfiteatro Orlando Digenova, nas instalações do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, na região central.

O ciclo de ações relacionado a este trabalho está contemplando alunos das Escolas Municipais Professor Antonio Maschietto, do Jardim Santa Inês (100); Toshio Utiyama, do centro (111); Professora Neyde Pião Vidal, do Parque Buenos Aires (121); Professora Nizilda Alves de Godoy, da Fazenda Aya (92); e Samira Antoun Bou Assi, do bairro Chácaras Nova Suzano (85).

O objetivo da iniciativa é compartilhar, com estudantes do ensino fundamental I, que têm idade compreendida entre 6 e 10 anos, reflexões sobre empatia e respeito às diferenças. A ideia é que elas se tornem multiplicadoras dos ensinamentos, repassando tudo que foi aprendido pela apresentação de fantoches com todas as pessoas que fazem parte do seu convívio.

As atividades se integram à programação da campanha “Maio Amarelo”, que foi lançada na primeira quinta-feira deste mês (07/05), promovendo orientações a 500 motoristas e adesivação nos ônibus da Radial Mais Transporte, durante trabalho em conjunto, desenvolvido na própria sede da concessionária, na Vila Theodoro.

O planejamento da pasta ainda prevê, para o dia 30 de maio, um “Pit Stop Educativo”, que pretende reforçar mensagens sobre condução segura junto aos motociclistas que estiverem trafegando pela avenida Mogi das Cruzes, na altura do Centro Universitário Piaget (UniPiaget).

O secretário Claudinei Galo destacou a importância de reforçar a cultura de segurança com os alunos. “Nosso propósito é promover os conceitos básicos sobre a conduta adequada no trânsito para que essas lições façam parte da formação das crianças. Assim, fazemos com que eles compartilhem com seus pais tudo que aprenderam e se preparem para serem condutores mais conscientes no futuro”, ressaltou o titular da pasta.

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