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Jornal Diário de Suzano - 14/05/2026
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Cidades

Casa da Mulher de Ferraz promove evento especial com palestra sobre os desafios da maternidade

Ação voltada às mulheres reuniu acolhimento, bem-estar e atividades de cuidado na Casa da Mulher Paulista

14 maio 2026 - 17h00Por da Reportagem Local
A ação reforça o compromisso da administração municipal com a promoção do bem-estar, da autoestima e do cuidado integral às mulheres ferrazenses.A ação reforça o compromisso da administração municipal com a promoção do bem-estar, da autoestima e do cuidado integral às mulheres ferrazenses. - (Foto: Isis Katherine/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Casa da Mulher Paulista, realizou nesta quinta-feira (14) um evento especial voltado às mulheres do município, com a palestra “Desafios da Maternidade”.

A programação também contou com diversas atividades de acolhimento e bem-estar, como massagem, esmaltação de unhas e oficina de artesanato, proporcionando um momento de cuidado, integração e atenção às participantes.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer o acolhimento às mulheres, promovendo informação, escuta e apoio durante a vivência da maternidade e das demandas do dia a dia.

A coordenadora da Casa da Mulher, Adriana Trajano, destacou a importância do evento.

“É um evento pensado para que as mulheres se sintam amadas, cuidadas e acolhidas. Além dos serviços oferecidos, queremos que elas saibam que não estão sozinhas e que podem contar com apoio, atenção e cuidado”, afirmou.

Para a coordenadora executiva da Casa da Mulher, Juliane Gallo, ações como essa fortalecem as políticas públicas voltadas às mulheres no município.

“Eventos como esse representam políticas públicas importantes que o município oferece às mulheres, garantindo acolhimento e assistência em uma fase tão significativa da vida”, ressaltou.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a promoção do bem-estar, da autoestima e do cuidado integral às mulheres ferrazenses.

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