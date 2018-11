Templo Budista conserva tradição e atrai visitantes de toda a região

Caracterizado pelo silêncio agradável, pela arquitetura admirável e pelo ambiente qualificável a meditação, o Templo Budista Nambei Shingonshu Daigozan Jomyoji, localizado na Estrada dos Fernandes, chama a atenção dos mais de 2 mil visitantes que passam pelo local por mês. Datado de 1966, o local é um dos principais de Suzano (a cidade conta com 4 templos) e da América Latina.

Construído pelo Monge Taizan (Sr. Sadao Nishioka), com o intuito de difundir a religião budista Shingon no Brasil, a estrutura do Templo não fez e não faz uso de pregos; os encaixes na madeira foram decisivos para dar forma aos 525 m² do santuário. A madeira utilizada foi trazida de diversas regiões do interior e do litoral do Estado e aproximadamente 107 caminhões de pedras, vindos de Mogi das Cruzes, auxiliaram na construção que, mantém até hoje, os tradicionais traços arquitetônicos dos Templos do Japão.

Todo o ambiente possui 2.800 m² e dispõe de um portão de entrada "San-mon", com dois Santos protetores/guardiões "Niosam", ambos com 2 metros de altura esculpidos em madeira; Três capelas "Sanguendô" construídas em veneração aos Santos Seiryu Gonguem - Santo da água, Godairiki - Santo protetor das pessoas e do trânsito e Juntei Kannon - Santo da saúde; Templo principal que possui no altar o Santo de adoração "Fudoomyo" de aproximadamente três metros de altura, esculpido em um único tronco de madeira e a Casa moradia dos monges - "Curi".

A filosofia budista que veio juntamente com a colônia japonesa na cidade no começo do século passado criou raízes em Suzano. A família Nishioka, chegando ao Brasil, residiu primeiramente na cidade de Pereira Barreto, interior do Estado de São Paulo e depois se instalou definitivamente em Suzano, aonde o Monge Taizan, filho do Monge Jomyo, construiu o local. Hoje o Templo tem cerca de 60 famílias associadas e ainda é mantido pela família fundadora. Atualmente, o Monge Hakubun - Nilson Hirofumi Nishioka - é o responsável pelo local.

As atividades do local incluem missas que são realizadas no terceiro domingo do mês, as missas diárias e os cursos de meditação e ioga. "As missas diárias acontecem as 5, 12 e 17 horas, sempre tendo início 15 minutos antes do horário. Missas são especiais como o dia do nascimento de Buda, dos antepassados, do Buda Ojizosan, Sanguendo, Magankyou e a missa de passagem do ano. Além disso, também realizamos benzimentos a qual o horário deve ser marcado antecipadamente", detalha Hakubun.

A divulgação do templo é feita pelo site, pelas redes sociais (Facebook) e pela Prefeitura de Suzano. Hoje, o Templo se mantém com a ajuda dos associados e das doações dos visitantes. O Templo está aberto para visitação todos os dias, das 8 às 17 horas.