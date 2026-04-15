Prefeitura reforça sistema de drenagem na avenida Katsutoshi Naito com troca de tubulação

A Secretaria Municipal de Manutenção está executando, ao longo desta semana, obras no cruzamento da avenida Katsutoshi Naito com a avenida Boa Vista, no bairro de mesmo nome, para reforçar o sistema de drenagem neste acesso, que é estratégico para a mobilidade dos moradores da região norte do município.

O trabalho iniciado na última segunda-feira (13/04) está garantindo a troca de tubulação para aprimorar a captação e escoamento das águas pluviais, preservando o deslocamento dos moradores que trafegam por todas as vias do entorno, como a avenida Itapeti e as ruas José de Camargo, Coelho Neto e Tito Prates.

A atuação nesta localidade se integra ao conjunto de intervenções que vêm sendo intensificadas no município desde o segundo semestre do ano passado, e que seguirão nos próximos meses para aumentar a resiliência das vias na época de aumento das chuvas.

Também na região norte, está previsto para maio um trabalho de drenagem na área onde será executado o projeto que transformará o Espaço Esportivo Comunitário - Cidade Miguel Badra, a ser entregue na rua 51, nº 201, em um local de referência para a população, em termos de entretenimento de lazer.

No fim do ano passado, a prefeitura garantiu a finalização de uma importante obra na região do Jardim Natal, onde houve substituição de um sistema de drenagem que era formado por tubos circulares de um metro de diâmetro por oito aduelas retangulares de 1,5 metro por 1,5 metro, que cruzaram a linha férrea e a avenida Jorge Bei Maluf, para chegar à vala de drenagem que desemboca no rio Tietê.

Também neste período, houve avanço das obras de drenagem no bairro Jardim Monte Cristo, que recebeu uma intervenção estratégica para solucionar problemas de acúmulo de água e preparar a região para o processo de desenvolvimento urbano. A ação contemplou aproximadamente 400 metros de rede subterrânea de drenagem ao longo da rua Safira, incluindo o trecho de ligação com a avenida Paulista.

Pouco tempo antes, no mês de agosto, a administração municipal promoveu serviços destinados à limpeza da vala de drenagem que corta os bairros Vila Fátima e Parque Buenos Aires, no distrito de Palmeiras. O trabalho garantiu a retirada de resíduos num trecho de 400 metros de extensão e quatro metros de profundidade, por meio da utilização de uma escavadeira hidráulica.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, afirmou que o trabalho tem contemplado as diferentes regiões do município para que as soluções beneficiem toda a população. “Temos proporcionado ações contundentes relacionadas ao sistema de drenagem, que está resolvendo demandas antigas e preparando a cidade para as novas estruturas que estão por vir”, declarou o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito Pedro Ishi destacou que as ações relacionadas à drenagem das vias são prioridades da gestão municipal. “Sabemos da importância destas intervenções para a qualidade de vida dos moradores, pois preservam a condição de deslocamento dos bairros e garantem mais tranquilidade nos períodos de chuva. Seguiremos atuando com esse compromisso”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.