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Jornal Diário de Suzano - 15/04/2026
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Cultura

Polo de Música e Audiovisual abre mais uma turma para oficina de efeitos especiais

No próximo sábado (18/04), o artista Bruno Sena ensinará a criar efeitos visuais cinematográficos, do planejamento à pós-produção

15 abril 2026 - 17h43Por da Reportagem Local
Evento acontece no Cineteatro Wilma BentivengaEvento acontece no Cineteatro Wilma Bentivenga - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O Polo de Música e Audiovisual da Prefeitura de Suzano abriu uma segunda turma para a oficina “VFX na Prática: Criando Efeitos Visuais do Zero”. O evento ocorrerá neste sábado (18/04), das 10 às 14 horas, no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70 - Jardim Paulista), e tem apoio do Instituto Seliga de Inclusão e Responsabilidade Social. 

A oficina não requer experiência prévia e é direcionada àqueles que desejam aprender a criar efeitos cinematográficos do zero. Cobrindo do planejamento inicial da cena à atividade prática de edição e pós-produção, os interessados terão a oportunidade de entender como são criados.

Para participar, é necessário realizar o cadastro no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEA-Ou2mzyq3DhMC3RMxCFwPnBhXx0xBAiOTOD8RnkcObE-w/viewform?usp=header até a data da atividade ou enquanto durarem as vagas. A turma contará com 20 alunos.

Quem apresenta a oficina é Bruno Sena, filmmaker e artista audiovisual formado pela Escola Britânica de Artes Criativas. O profissional tem passagens por diversos festivais nacionais e internacionais, incluindo o Sony Future Filmmaker Festival (Festival de Futuros Cineastas da Sony), onde foi o único brasileiro indicado em 2024 com seu curta-metragem “Colapso”.

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