Turismo

Título consolida Suzano no cenário turístico, diz ACE

Para a associação, o título reforça a posição de Suzano no cenário regional e estadual

04 setembro 2025 - 08h00Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Título consolida Suzano no cenário turístico, diz ACETítulo consolida Suzano no cenário turístico, diz ACE - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE) celebrou a aprovação do Projeto de Lei 819/2025 pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), que reconhece a cidade como Município de Interesse Turístico (MIT). Para a associação, o título reforça a posição de Suzano no cenário regional e estadual, consolidando sua imagem como destino turístico e abrindo novas oportunidades para o desenvolvimento econômico.

Segundo a ACE, o reconhecimento deve estimular a população a valorizar ainda mais o comércio local, que tende a se beneficiar diretamente do aumento no fluxo de visitantes. A entidade avalia que a certificação cria um ambiente favorável para a geração de negócios, fortalecendo setores estratégicos como comércio, serviços e gastronomia.

Além da valorização do patrimônio histórico, cultural e natural da cidade, a ACE considera que o MIT também pode impulsionar a realização de eventos e ampliar a visibilidade de Suzano, tornando o município mais atrativo para turistas e investidores.

Embora não seja possível prever, neste momento, se haverá impacto imediato nos preços de produtos e serviços devido ao aumento de turistas, a ACE destaca que a expectativa é de crescimento no turismo e na movimentação econômica, com efeitos positivos para toda a região.
 

